Salzburg gegen Liverpool: Nicht in Ehrfurcht erstarren

Für Salzburg ist es das „Spiel des Jahres“, 2644 Fans sind nach Liverpool mitgereist – das ist Rekord. Leicester-Legionär Christian Fuchs empfiehlt „bedingungsloses Pressing“.

Englische Stadien haben ein beeindruckendes Erscheinungsbild. Als Österreicher wähnt man sich in einer anderen Dimension ob der Größe und der Menschenmassen. Auch eilt allen, egal ob Old Trafford, Wembley-Arena oder eben hier an der Anfield Road, ein heroischer Ruf voraus. Hier wird echter Fußball gespielt, vor lauter Kulisse, mit kultigen Schlachtgesängen (siehe Artikel unten). Fußball genießt in England einen anderen Stellenwert. Ein sehr teures, aber ewig geliebtes Kulturgut. Vor allem dann, wenn Tore fallen – und Titel gewonnen werden.



Liverpool ist Titelverteidiger in der Champions League, Chelsea in der Europa League, und die Premier League wird als beste Liga der Welt gepriesen. Ob das auch noch nach dem Brexit der Fall ist, schließlich enden damit alle Arbeits- und Aufenthaltsrechte der EU, sei unklar, erzählt Leicester-Legionär Christian Fuchs, der für Sky als Co-Moderator an der Anfield Road im Einsatz ist. Der 33-Jährige, seit 2015 bei Leicester und damit Teil der legendären Meister-Elf von 2016, sagt: „Die Briten sind eigentlich nimmer so recht zufrieden mit dem, was aktuell passiert. Die meisten wünschen sich, nicht mehr aus der EU auszutreten.“

Salah und Mané sind schnell

Müsste er Liverpool in wenigen Worten beschreiben, würde Fuchs Stadion, Klopp und Salah sagen. Der Ex-ÖFB-Spieler strahlt, auch er freut sich auf den Hit der „Reds“ gegen die „Roten Bullen“, nur die Frage der Rollenverteilung sei leider klar. „Was Klopp mit Liverpool zusammenbringt, ist sehenswert. In der Liga sind sie ungeschlagen. Das 0:2 in Neapel war bitter – also erwarte ich mir gegen Salzburg schon eine Reaktion.“



Liverpool werde also „nachlegen“, womit jedoch nicht gesagt sei, dass Salzburg vor Ehrfurcht erstarren müsse; im Gegenteil. In diesem speziellen Stadion – GAK gewann hier 2005 in der Qualifikation mit 1:0 – sei alles möglich, obgleich die Hausherren Vorteil haben. Spielten die Bullen „bedingungsloses Pressing“, sagt Fuchs, wäre nicht alles von Anpfiff an heillos verloren. Nur zu warten und zu reagieren, nein, das würde keine Mannschaft lang aushalten. Dafür seien Mané, Firmino oder Salah zu schnell und ideenreich.



Die naive Vision, Liverpool würde der Meisterschaft heuer den Vorrang geben in der Begierde des ersten Titels seit 1990, wollte Fuchs gar nicht hören. Klopp spiele immer auf Sieg, alles andere sei undenkbar. Es gibt kein Schonen. Auch ist ausgeschlossen, dass Liverpool die Salzburger unterschätzt. Dafür gebe es zu viel Scouting und Video-Analysen aller Partien. „Ich denke nicht, dass sie sie unterschätzen. Auch wie sich Salzburg – nicht nur beim 6:2 gegen Genk, sondern auch in den letzten Jahren – einfach dargestellt hat: Es ist eine sehr gute Mannschaft. Klopp hat sicher alle Spiele gesehen. Ich wünsche mir, dass Salzburg mutig nach vorn spielt.“ Denn Frechheit siege. Wer hätte je gedacht, dass Leicester City einmal englischer Meister würde?

Was gelingt Erling Håland?

Für Salzburg ist es das „Spiel des Jahres“, vielleicht wird es für den 19-jährigen Erling Håland sogar das „Spiel des Lebens“. Der 17-fache Saisontorschütze stieg am Montag wieder ins Training ein und trat am Dienstag auch die Reise nach England an. Beim 6:2 über Genk vor zwei Wochen sorgte der Norweger mit drei Treffern für viel Aufsehen. Ein Tor an der Anfield Road würde seine Vita ungemein ausschmücken.



Angefeuert wird Salzburg von 2644 Fans, das komplette Kontingent wurde verkauft. Noch nie waren bei einem Auswärtsspiel der Salzburger mehr Anhänger dabei. Trainer Jesse Marsch sagt: „Dieses Spiel ist für uns alle ein Highlight. Uns steht eine enorme Herausforderung bevor. Wir brauchen ein perfektes Spiel.“ Etwas anderes wäre an der Anfield Road auch vollkommen undenkbar.