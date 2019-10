„You'll Never Walk Alone“: Die Mutter aller Schlachtgesänge

Wenn Salzburg heute Abend den Rasen an der Anfield Road betritt, dann werden die Fans des FC Liverpool wieder „You'll Never Walk Alone“ anstimmen. Die Betrachtung einer Hymne.

Es gibt viele zündende Melodien, die den Weg in die Sportstadien gefunden und dort den Fanatismus und das Gemeinschaftsgefühl befeuert haben. Die Bandbreite reicht da von Oldies wie „I'm Forever Blowing Bubbles“ und „Que Sera, Sera“ bis hin zu modernen Klassikern wie „We Are the Champions“ und „Seven Nation Army“. In all diesen Fällen musste am Text gefeilt werden, um optimal mobilisieren zu können. Bei „You'll Never Walk Alone“ aber nicht. Dieses Lied gilt als Mutter aller Schlachtgesänge. Auch Mittwochabend im Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Salzburg wird sie wieder ertönen.



Bei genauerer Betrachtung ist der Grund für den Sonderstatus dieser Hymne leicht zu erkennen.