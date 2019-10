Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Es ist das Ende einer freiheitlichen Karriere. Heute zog der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einen Schlussstrich unter seine politische Karriere und gab bekannt, „dass ich mit dem heutigen Tag auch jegliche politische Aktivität einstelle und auch kein Amt und keine politische Funktion mehr anstrebe.“ Mehr dazu.

Passend dazu zieht Oliver Pink in seinem Leitartikel Bilanz über Straches erstaunlichen Aufstieg und Fall.

Indes dreht sich das innenpolitische Karussell weiter. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelobte das Kabinett Bierlein erneut an, die Grünen machen sich bereit für Sondierungsgespräche und die ÖVP kündigt Gespräche mit allen Parteien an.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Schlachtfeld Hongkong: Am Nationalfeiertag eskalierten die Proteste in der Sonderverwaltungszone. Zum ersten Mal seit Beginn der Demonstrationen wurde ein Aktivist von Polizisten angeschossen. Mehr dazu.

Eike Schmidt sagt als KHM-Direktor ab: Minister Schallenberg nennt Schmidts höchst kurzfristige Absage als Direktor des Kunsthistorischen Museums „unprofessionell und beispiellos“. Mehr dazu.

Hollywoodlegende Eric Pleskow ist tot: Pleskow flüchtete in den 1930er Jahren vor den Nazis aus Wien und stieg in Hollywood zum Filmtycoon auf. Er wurde 95 Jahre alt. Mehr dazu.

Ist rotes Fleisch doch nicht so ungesund? Zwischen Fleischkonsum und Krebs gebe es keinen signifikanten Zusammenhang, meinen Forscher. Im Allgemeinen sind Aussage darüber aber schwer, weil qualitativ hochwertige Studien fehlen. Mehr dazu.

Welche Magazin-Stücke Sie heute noch lesen könnten

Jessye Norman: Mit ihrer vollkommenen Stimme lebte die amerikanische Sängerin kulturelle Verschmelzung wie keine andere im Klassikbetrieb - und befreite diesen aus dem Elfenbeinturm. Das schreibt Wilhelm Sinkovicz in seinem Nachruf. Mehr dazu.

Ohne Rückendeckung: Die Stimmung auf den Fußballplätzen wird immer aggressiver, die Schiedsrichter stehen mehr denn je in der Schusslinie. Geschützt werden sie nicht, mitverantwortlich sind sie trotzdem. Mehr dazu.

Worüber heute diskutiert wird

Mitreden bei der Krise: Zum Feiern ist den Freiheitlichen nicht. Die Wahl bescherte ihnen eine Schlappe und beim langjährige Parteichef und Ex-Vizekanzler Strache folgt ein Skandal auf den nächsten. Jetzt hat er sich aus der Politik zurückgezogen. Wie soll es nun mit den Blauen weitergehen? Diskutieren Sie mit!

Tipp für den Abend

„Skylines“ auf Netflix: Die neue sechsteilige Serie führt in die Rap-Szene, düster und musikalisch. Isabella Wallnöfer hat sie sich angesehen und kann dem Drama „mit viel Testosteron und vielen Klischees“ durchaus positive Seiten abgewinnen. Mehr dazu.

Was morgen geschieht

Von den Augen der Öffentlichkeit abgeschirmt hat sich am Dienstag der Parteivorstand der Grünen getroffen, um die geschlagene Nationalratswahl und die dadurch entstandene Option einer Koalitionsbeteiligung auszuloten. Am Mittwoch, um 10.30 Uhr, will Bundessprecher Werner Kogler die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Mehr dazu.

Ebenfalls um 10.30 Uhr hat Wahlsieger Sebastian Kurz einen Termin. Der ÖVP-Chef ist zu einer Unterredung zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen geladen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Um 13.30 Uhr ist dann SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beim Staatsoberhaupt zu Gast, bevor Van der Bellen um 16 Uhr FPÖ-Obmann Norbert Hofer empfangen wird.

Am Parteitag der britischen Konservativen könnte es für Premier Boris Johnson ungemütlich werden, wenn er am Mittwoch eine Rede vor den Tory-Mitgliedern hält: Nicht nur steht er im Brexit-Streit mit Brüssel unter Zugzwang. Gegen Johnson wurden Vorwürfe sexueller Belästigung laut. Auch den Vorwurf des Amtsmissbrauchs aus seiner Zeit als Londoner Bürgermeister konnte er bisher nicht abschütteln.

Der Grasser-Prozess geht am Mittwoch in den 110. Verhandlungstag. Mehr dazu.

Zitat des Tages

Ich habe den höchstmöglichen Preis gezahlt. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache

Bild des Tages