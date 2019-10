Gehälter: Controller mit Dienstwagen

In der Buchhaltung ist der Markt sperrangelweit offen, die Gehälter sind daher am Plafond.

Nur Techniker verdienen noch mehr. Laut dem Gehaltsexperten Conrad Pramböck saugt der Markt ausgebildete Finanzleute augenblicklich auf. Und zahlt dementsprechend.

In der Buchhaltung verdienen Einsteiger 25.000 bis 30.000 Euro Jahresbrutto. Machen sie die Bilanzbuchhalterprüfung nicht, verdienen sie auch am Ende ihrer Karriere nicht mehr als 45.000 bis 50.000 Euro. Mit Bilanzbuchhalterprüfung sind bis 60.000 plus Euro drinnen.

Wer nicht in der ruhigen zweiten Reihe bleiben will, geht ins Controlling. Da wie dort hat man mit denselben Zahlen zu tun, der Controller aber präsentiert und argumentiert sie mit der Geschäftsleitung. Was ihm auch mehr Geld bringt. Zum Einstieg gibt es für junge Akademiker 35.000 bis 40.000 Euro. Nur Techniker schaffen mehr: Sie starten mit 40.000 plus Euro. Nach drei bis fünf Jahren sind Controller auf 50.000 bis 60.000 Euro geklettert, Spezialisten ohne Führungsverantwortung erreichen nach einigen Jahren 80.000 Euro, neu: durchaus mit Dienstwagen.

Mit Führungsverantwortung spannt sich der Bogen von 70.000 bis 120.000 Euro, je nach Firmengröße und Bundesland.

Noch weiter nach oben geht es nur, wenn man die Finanzabteilung übernimmt. Als CFO landet man irgendwo zwischen 80.000 und weit über 200.000 Euro.

(al)



