16-Jährige erdrosselt: Mordprozess

(c) APA/BARABARA BUCHEGGER

Am Donnerstag soll im Mordprozess das Urteil fallen.

Ein Syrer, dem vorgeworfen wird, in Wiener Neustadt eine 16-Jährige erdrosselt zu haben, stand vor Gericht. Nach der Tat hatte es Trauer- und Protestmärsche gegeben.

Wiener Neustadt. Der Mordprozess gegen den 20-jährigen Syrer A., der – laut Anklage – Mitte Jänner dieses Jahres seine 16-jährige Exfreundin erdrosselt hatte, startete am Dienstag in Wiener Neustadt. Die unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen laufende Verhandlung ist für drei Tage angesetzt. Am Donnerstag soll das Urteil fallen.

Die Bluttat hatte für Entsetzen gesorgt; in Wiener Neustadt hatten Hunderte Menschen an einem Trauer- und Protestmarsch teilgenommen. Zudem war die Debatte um die eingeschränkten rechtlichen Möglichkeiten bei Aberkennung des Asylstatus wieder aufgeflammt – ein solches Verfahren war schon vor dem Tod der 16-Jährigen gegen A. eingeleitet worden, da er andere Gewaltdelikte begangen hatte. Es musste aber eingestellt werden. Zudem war die Tat Teil einer nie da gewesenen Serie von Frauenmorden.

Zum eigentlichen Prozessgegenstand: Die 16-Jährige hatte die Beziehung zu A. einige Zeit vor der Tat beendet, der junge Mann wollte sich damit aber nicht abfinden. Er lauerte der Jugendlichen, die Samstagabend bis in die Morgenstunden ein Lokal besucht hatte, vor ihrem Wohnhaus auf. Dann drängte er sie in den Anton-Wodica-Park in Wiener Neustadt. Dort soll er sein Opfer mit seinem Gürtel erdrosselt haben. A. sprach nun von einem Unfall.

Mit dem Messer gegen Angehörige

Außer Mord wurden dem 20-Jährigen auch etliche andere Delikte vorgeworfen, da er laut Staatsanwältin Antonella Baca das Mädchen immer wieder belästigt und auch tätlich angegriffen haben soll. Im Zuge dessen soll A. – er lebt seit fünf Jahren in Österreich – auch auf den Stiefbruder und den Großcousin der 16-Jährigen mit einem Messer losgegangen sein. Daher musste sich der Syrer auch wegen Körperverletzung, versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung, versuchter schwerer Nötigung und sexueller Belästigung verantworten.

Es gab auch eine einstweilige Verfügung gegen A., er durfte sich der 16-Jährigen nicht mehr nähern. „Da kehrte kurze Zeit Ruhe ein“, so die Staatsanwältin. Zur Anklage gebracht wurde auch Störung der Totenruhe, da sich der junge Mann an der Leiche der 16-Jährigen vergangen haben soll.

A., verteidigt von Andreas Reichenbach, sagte vor den Geschworenen (Vorsitz: Richter Kurt Weisgram): „Ich habe Fehler gemacht, aber ich habe keinen Mord begangen.“ Die 16-Jährige sei im Park auf die Bank gestiegen, ausgerutscht und mit dem Hals auf die Banklehne gestürzt. „Sie hat mir keine Antwort gegeben und hat komisch geschaut. Sie hat ausgeschaut wie tot, wie eine Leiche“, sagte der 20-Jährige.

Der Richter hielt A. vor, dass die Ösen von dessen Gürtel mit den Malen am Hals der Toten übereinstimmten. Daraufhin sagte der Angeklagte: „Ich kann das nicht erklären. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe keinen Mord begangen.“ Er habe nur die Leiche unter einem Gebüsch versteckt.

Per Handy falsche Spur gelegt

Kurz vor acht Uhr morgens hatte die Mutter der 16-Jährigen den jungen Mann angerufen. Sie machte sich Sorgen um ihre Tochter. A. behauptete, in Wien zu sein und vom Verbleib der 16-Jährigen nichts zu wissen. Das wurde später durch die Rufdatenauswertung widerlegt, da das Mobiltelefon des 20-Jährigen in Wiener Neustadt eingeloggt war. Mit dem Handy des Opfers versuchte der Syrer noch eine falsche Spur zu legen, indem er ein Lebenszeichen über Facebook fingierte. Danach warf er beide Mobiltelefone weg.

Im Fall einer Verurteilung im Sinne der Anklage drohen dem 20-Jährigen bis zu 15 Jahre Haft. (m. s./APA)