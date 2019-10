Erst Liverpool, nun Genk: Napolis Abschussliste

(c) APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Ancelotti-Team peilt den nächsten Sieg in der Salzburg-Gruppe an.

Genk. Noch vor Salzburgs Auftritt an der Anfield Road peilt Napoli den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel der Champions League an. Die Italiener gastieren bei Genk (18.55 Uhr, live, Dazn), das zum Auftakt in Wals-Siezenheim unter die Räder gekommen war (2:6).

Ein Sieg würde für das Team von Carlo Ancelotti einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale bedeuten. Davon ist man in Neapel nach dem beachtlichen Auftakt (2:0-Heimsieg über Titelverteidiger Liverpool) aber ohnehin überzeugt. „Wir wollen nach unserem großartigen Start nachlegen“, erklärte Ancelotti.

Der 60-Jährige merkte allerdings an, dass seine Mannschaft ihr Leistungsniveau noch verbessern müsse. Wie italienische Medien wussten, wird Ancelotti auch im achten Saisonauftritt mit veränderter Formation antreten.

In der Serie A ist Napoli Vierter, sechs Zähler fehlen auf den makellosen Spitzenreiter Inter. Niederlagen setzte es bei Meister Juventus und überraschend gegen Cagliari. Genk hingegen hat in Belgiens Liga in acht Runden schon dreimal verloren und ist nur Siebenter. (red.)

Champions League 2. Spieltag

Gruppe E: Genk – Napoli (18.55 Uhr, live, Dazn), Liverpool – Salzburg (21 Uhr, live, Sky).

Gruppe F: Slavia Prag – Borussia Dortmund (18.55 Uhr, Dazn), Barcelona – Inter Mailand (21 Uhr, Dazn).

Gruppe G: Leipzig – Olympique Lyon (21 Uhr, Dazn), Zenit St. Petersburg – Benfica Lissabon (21 Uhr, Dazn).

Gruppe H: OSC Lille – Chelsea (21 Uhr, Dazn), Valencia – Ajax Amsterdam (21 Uhr, Dazn).