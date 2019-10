Endspurt für Österreichs größten Deal

Scheitert die Osram-Übernahme, hätte der steirische Sensorhersteller ams eine halbe Milliarde Euro in den Wind geschossen.

Wien. Dienstag um Mitternacht war alles vorbei. Die letzte Chance, seine Aktien an dem deutschen Lichtkonzern Osram der ams anzubieten, verstrich. „Es gibt keine Verlängerung“, sagt eine Sprecherin des steirischen Chip- und Sensor-Herstellers zur „Presse“. Falls der eine oder andere noch auf eine Erhöhung des Angebots in letzter Minute gehofft hatte, wurde er enttäuscht. „Das ist der End- und Schlusspunkt.“ Kommt der 4,5 Milliarden Euro schwere Deal zustande, geht die Firma aus Premstätten bei Graz in die Wirtschaftsgeschichte ein. Kein anderes heimisches Unternehmen wagte bisher eine so teure Akquisition.

Indexfonds blockieren

Sicher ist noch nichts. Erst zehn Prozent der Osram-Aktien wurden ams schon angedient. 19,99 Prozent sammelte die Firma schon an der Börse und von Hedgefonds ein. Damit die Übernahme Erfolg hat, braucht der iPhone-Zulieferer aber 62,50 Prozent. Noch ein weiter Weg, den Indexfonds blockieren könnten. Denn etwa zehn Prozent der Osram-Aktien werden von sogenannten ETF gehalten. Sie versuchen die Wertentwicklung eines Index, beispielsweise des heimischen ATX oder des deutschen DAX, widerzuspiegeln. Meist dürfen sie ein Übernahmeangebot so lang nicht annehmen, wie der Konzern im betreffenden Index gelistet ist – in diesem Fall der MDAX. Die von Indexfonds gehaltenen Aktien stehen für die Erreichung der Mindestannahmeschwelle somit zunächst nicht zur Verfügung. Erst wenn die Annahmeschwelle erreicht ist, haben sie noch zwei Wochen Zeit, ihre Anteile anzudienen.

Das führte auch schon bei Übernahmen von Stada durch die Investoren Bain und Cinven sowie der Fusion von Linde und Praxair zu Schwierigkeiten, angesichts der hohen Beteiligung von Indexfonds die angestrebte Beteiligungshöhe zu erreichen.

Ein großes Problem, dem nun auch ams gegenübersteht. Die Steirer müssen daher nun Tausende Kleinaktionäre überzeugen, das Angebot anzunehmen. Dafür wurden in Deutschland sogar eigene Radiospots gesendet und Plakate gedruckt. Die meisten institutionellen Aktionäre dürften das Angebot hingegen annehmen, machen dies aber üblicherweise in letzter Minute. Schließlich könnte ein Mitbieter noch überbieten.

Eine Ankündigung eines höheren Angebots vom Mitstreiter Bain und Advent entpuppte sich als Bluff. Dennoch setzte sie ams unter Druck, am gebotenen Preis von 38,5 Euro je Aktie zu schrauben. Das Angebot zu erhöhen hätte aber die Annahmefrist verlängert und womöglich einen weiteren Bieterkampf ausgelöst. Also bediente man sich eines Kniffs. Es wurde eine Osram-Aktie zum Preis von 41 Euro gekauft. Dadurch ist ams verpflichtet, allen Aktionären diesen Preis zu zahlen – de facto eine Erhöhung des Angebots.

Eine halbe Milliarde für nichts?

Kann ams die Schwelle nicht nehmen, bleibt das Unternehmen auf den bisher über die Börse gekauften Aktien sitzen. Ein teures Abenteuer, das rund eine halbe Mrd. Euro gekostet haben dürfte. Zusätzlich müsste a,s bei Osram die Füße stillhalten. Ein Jahr lang dürften sie keinen Übernahmeversuch starten. Es sei denn, der Osram-Vorstand erlaubt es. Das ist aber wohl ausgeschlossen, denn der Chef der Münchner Firma machte kein Geheimnis aus seiner Abneigung gegenüber ams. Er befürchtet eine Zerschlagung des Lichtspezialisten.

Jetzt heißt es Geduld wahren. Die Banken, die die Aktiendepots verwalten, haben bis zu 48 Stunden Zeit, die Daten zu übermitteln. Wegen eines Feiertags in Deutschland könnte es erst am Freitag Gewissheit geben. Nach dem Tag der Deutschen Einheit wird klar, ob nun das steirische und das deutsche Unternehmen zukünftig eine Einheit bilden. (mad)