Spesen und der Misstrauensantrag nützten der ÖVP

Forscher sind von raschem Schwenk der FPÖ-Anhänger überrascht. Quer durch die Lager seien Wähler mobiler denn je.

Wien. Die Spesenaffäre um HC Strache habe der FPÖ mehr geschadet als das Ibiza-Video, das die innenpolitische Kettenreaktion bis zur Neuwahl auslöste und in dem der Ex-Parteichef eine tragende Rolle spielte. Das sagten Politikwissenschaftler Fritz Plasser und Wahlforscher Franz Sommer am Dienstag bei der Präsentation ihrer Wahlanalyse.

Man habe sich in der Annahme, die Spesenaffäre hätte so knapp vor der Wahl kaum Einfluss auf das Wahlergebnis, „gehörig geirrt“. Denselben Schluss hatte auch Wahlforscher Peter Hajek in der Dienstagsausgabe der „Presse“ gezogen. Die ÖVP habe offenbar in letzter Minute zahlreiche Wähler abgezogen. Eine Parallele fiel Sommer, der auch für die ÖVP tätig ist, hier zur EU-Wahl auf. Die Ankündigung eines Misstrauensantrags gegen den damaligen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz habe großen Einfluss auf das Ergebnis gehabt, erinnerte Sommer. Auch damals sei die ÖVP „Nutznießer“ gewesen.

Misstrauensvotum schadete SPÖ

Die Forscher betonten auch den großen Wählerstrom von SPÖ zu Grün. Mit der Ankündigung des Misstrauensantrags habe es einen „schlagartigen Rückgang von SPÖ-Präferenzen“ gegeben. Davon habe sich die Partei nicht erholt, nur für 39 Prozent der Wähler sei die Abwahl „richtig gewesen“.

Als weitere Faktoren nannte Plasser die große Zufriedenheit mit der Arbeit der türkis-blauen Regierung und „Sebastian Kurz als zentralem Akteur der Innenpolitik“. Und: Obwohl die Asylfrage im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt hätte, sei sie für ÖVP-Wähler ein wichtiger Wahlgrund gewesen.

Generell sei der Wechselwähleranteil mit 40 Prozent der „höchste der österreichischen Wahlgeschichte“ gewesen. Wähler seien „mobil, hochgradig parteiunabhängig“ und reagierten rasch. (ag./red.)