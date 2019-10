Die Notenbanker und ihr Fingerspitzengefühl

(c) OeNB/ Lisi Niesner

Ex-OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny und seinen Nachfolger Robert Holzmann mag nicht viel verbinden. Gemeinsamkeiten gibt es trotzdem: Das Rampenlicht scheuen sie nicht, mit Konventionen brechen sie gern.

Wien/Frankfurt/New York. Noch nicht mal zwei Wochen war Robert Holzmann im Amt, da betrat er gleich die große internationale Bühne. Am Tag nachdem die Europäische Zentralbank am 12. September in Frankfurt erneut ein gewaltiges Stimuluspaket beschlossen hatte, stellte sich der österreichische Gouverneur den Journalisten von Bloomberg News. Die Zinssenkung und das Kaufprogramm von Anleihen seien wohl ein Fehler gewesen, ließ der Neue im Rat der EZB die Finanzwelt wissen.

Es sind Aussagen wie diese, die innerhalb von Sekundenbruchteilen die Kurse der wichtigsten Währungen beeinflussen. Niemand weiß das besser als die Zentralbanker dieser Welt.