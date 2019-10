Vertriebener Wiener in Hollywood: Eric Pleskow ist tot

In der Emigration wurde Eric Pleskow zum großen Filmproduzenten. Seit 1998 war er Präsident der Viennale.

„Porzellangassenbuben“ seien er und der Journalist Ari Rath gewesen, sagte Eric Pleskow einmal. In der Wiener Porzellangasse war er als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie aufgewachsen – bis zum 27. August 1939, drei Tage vor Kriegsbeginn, als seine Familie in letzter Minute nach New York emigrieren konnte. Dort arbeitete er als Schneeschaufler und bei der Post, wurde dann, erst 15 Jahre alt, Assistent bei einem Filmemacher, der ihn erst Kaffee holen schickte und ihm dann Filmschnitt beibrachte. Das war der Beginn einer grandiosen Karriere, die freilich erst einmal durch den US-Militärdienst unterbrochen wurde. Nach dem Krieg wurde Pleskow nach Europa versetzt, wo er deutsche Kriegsgefangene verhörte. Als „film officer“ wurde er mit dem Wiederaufbau der Bavaria-Studios beauftragt. „Man muss dafür ja kein Einstein sein“, sagte er im Interview mit dem „Falter“, „aber Ideen haben“.

Für seine Ideen geschätzt wurde Pleskow bald von der großen US-Filmfirma United Artists, die ihn nach Südafrika und Deutschland schickte. Doch schon 1952 begann er, selbst Filme zu produzieren. 1973 wurde er Präsident von United Artists. 1975 kaufte er Kirk Douglas die Rechte für ein Drehbuch ab, über das sich 14 Jahre lang niemand getraut hatte; daraus wurde der erste von drei United-Artists-Filmen, die drei Jahre hintereinander mit dem Oscar für den besten Film prämiert wurden: „Einer flog über das Kuckucksnest“ (1975), „Rocky“ (1976), „Der Stadtneurotiker“ (1977).

1978 verließ Pleskow die Firma und gründete seine eigene: Orion Pictures, mit Erfolgen wie „Amadeus“, „Das Schweigen der Lämmer“, „Der mit dem Wolf tanzt“, „Platoon“ und „Terminator“. Über seine Strategie sagte er einmal verschmitzt: „Nehmen Sie eine berührende Geschichte, ein gutes Drehbuch und einen leidenschaftlichen Regisseur. Dann braucht man auch noch einen bekannten Hauptdarsteller und eine große Portion Glück.“ Er war mit Regisseuren wie Truffaut, Fellini und Pasolini befreundet, er erlebte einen betrunkenen John Wayne und einen nervösen Peter Sellers. Doch am meisten habe ihn immer „the human condition“ interessiert, meinte er, „nicht diese Hollywood-Helden, die über sich selbst hinauswachsen, sondern ihre Krisen und Kämpfe, auch mit sich selbst“.

In die Stadt, aus der er als Kind vertrieben worden war, kam Eric Pleskow jahrzehntelang immer nur kurz zurück. „Ich habe mich in der Emigration von Österreich total abgewandt“, erklärte er im „Presse“-Interview: „Die Erlebnisse, die ich hier hatte, haben mir genügt.“ Erst in den Achtzigerjahren konnte ihn ORF-Filmexpertin Gabriele Flossmann zu längeren Besuchen überreden. 1998 gewannen ihn Viennale-Direktor Hans Hurch und der Wiener Kulturstadtrat als Präsidenten des Wiener Filmfestivals Viennale. 2007 ernannte ihn Bürgermeister Michael Häupl zum Ehrenbürger, sein Name wurde auf die Marmortafeln vor dem Festsaal des Rathauses eingraviert. „Ich wünschte, das hätten meine Eltern gesehen“, sagte er. Er warnte unermüdlich vor neuem Rechtsextremismus, kritisierte die schwarz-blaue Koalition, erinnerte daran, dass Österreich ein Land der NS-Täter war. Seine Enkelkinder nannte er sarkastisch „meine Rache an Hitler“; über die jungen Österreicher sagte er: „Manchmal tun mir die Leute leid, deren Vorfahren diese Verbrechen begangen haben.“ 2009 erhielt er das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik.

In den vergangenen Jahren erlaubte sein gesundheitlicher Zustand ihm kaum mehr zu reisen, doch er blieb Wien und seiner Viennale verbunden, schickte seine humorvollen und engagierten Reden auf Video. Nun ist Eric Pleskow im Alter von 95 Jahren in den USA gestorben. (APA/tk)