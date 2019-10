Kinderbande verübte mehrere Raubüberfälle

Der Haupttäter ist erst zwölf Jahre alt und war an allen Taten beteiligt.

Wien. Eine Kinderbande hat im Juli und August in den Wiener Bezirken Meidling, Rudolfsheim-Fünfhaus und Liesing zehn Straßenüberfälle begangen. Der Haupttäter ist erst zwölf Jahre alt und war an allen Taten beteiligt. Neben sechs Minderjährigen waren auch ein 15- und ein 19-Jähriger unter den Tätern, die beiden befinden sich in Haft.

Die Raubserie startete am 2. Juli. In allen Fällen suchten sich die Täter ebenfalls jüngere Opfer – im Alter von elf bis 25 Jahren – aus. Ihnen nahmen sie Geldbörsen, Handys, Zigaretten, Geld und Bankomatkarten ab. In vier Fällen kamen zudem Drohungen mit einem Messer dazu. Die Verdächtigen gestanden die Taten zum Teil. Der zwölfjährige Haupttäter wurde seinen Eltern übergeben, ebenso die anderen Minderjährigen. (APA)