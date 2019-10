Passagierdrohnen-Projekt in Kärnten droht das Scheitern

Für die Drohne der chinesischen Firma eHang, die in Pörtschach zu einem "Erprobungsflug" abheben sollte, gibt es noch keine Genehmigung. Der Fördervertrag des Landes mit dem Projektbetreiber könnte auslaufen.

Einer vom Land Kärnten im Juni präsentierten Kooperation für autonome Flugtaxis droht das Scheitern. Mitte September hätte in Pörtschach eine Passagierdrohne abheben sollen, der groß angekündigte Termin wurde kurzfristig abgesagt - angeblich aus Termingründen. Nun stellte sich heraus, dass weder für das Fluggerät noch für den Flug selbst Genehmigungen vorlagen, wie die "Kleine Zeitung" berichtete.

"Es wurden vom Betreiber keine Bescheide beantragt", sagte der zuständige Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Dienstag zur APA. Deshalb habe er den Termin abgesagt, verwaltungsrechtliche, allenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen seien nicht abschätzbar gewesen. Das Projekt "Suraaa" lässt in Pörtschach während der Sommermonate auch einen autonom fahrenden Bus verkehren - allerdings aus rechtlichen Gründen mit einem menschlichen "Operator" an Bord.

Der Fördervertrag des Landes Kärnten zu "Suraaa" läuft bis Ende des Jahres. Sollte der Endbericht keine hoffnungsvolle Perspektive enthalten, wird er wohl nicht verlängert werden, sagte Schuschnig. Er sieht zwar noch Möglichkeiten, wie die Drohne der chinesischen Firma eHang - ohne Passagiere zu einem "Erprobungsflug" - doch noch abheben könnte. Bis die Behördenverfahren dazu abgeschlossen sind, wird es aber wohl noch dauern.

Das Projekt bekam vom Land Kärnten rund 800.000 Euro an Förderung für 22 Monate Laufzeit. Neben dem Bus und der Drohne wurden daraus auch noch ein Büro in Pörtschach angemietet, in dem Vernetzungstreffen für Start-ups stattfanden.

Nur so laut wie ein Staubsauger

In Kärnten hätte eine mit 16 Propellern ausgestatteten Passagierdrohne fliegen sollen, die von der oberösterreichischen Firma FACC für das chinesische Unternehmen eHang gebaut wird. Das aktuelle eHang-Modell, Wert rund 300.000 Euro, hat zwei Sitzplätze und kann maximal 260 Kilogramm Last transportieren, erklärte Managing Director Felix Lee im Juni. Die Flugdauer betrage maximal 30 Minuten, mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde könne in der Zeit eine Strecke von 50 bis 70 Kilometern zurückgelegt werden. Der Elektroantrieb mache dabei soviel Lärm wie ein Staubsauger, so Lee. Die reguläre Ladezeit betrage zwei Stunden. Nachtflüge seien kein Problem, sagte Lee, mit Schneefall und starkem Regen komme das Fluggerät aber nicht zurecht. In drei chinesischen Städten seien derzeit 20 bis 30 Geräte im Testeinsatz. Testeinsätze gebe es unter anderem auch in den USA, in Kanada, in Katar und in den Niederlanden. Auch in Linz sei eine Teststrecke geplant.

