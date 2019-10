Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Auf zu Türkis-Grün? Am Montag voraussichtlich wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen den ÖVP-Chef mit der Regierungsbildung beauftragen. Danach will Sebastian Kurz die Chefs der Parlamentsparteien treffen. Aber nicht im Speed-Dating-Verfahren, wie es aus Kurz' Umfeld heißt. Mehr dazu. [premium]



Zweitniedrigste Wahlbeteiligung: Das Ergebnis der Nationalratswahl ist komplett, alle Wahlkarten sind ausgezählt. Mit 958.071 abgegebenen Wahlkarten- und Briefwahlstimmen stieg die Beteiligung am Urnengang noch auf 75,59 Prozent, trotzdem bleibt es damit die zweitniedrigste Wahlbeteiligung in der Zweiten Republik. An den Stimmenanteilen und der Mandatsverteilung änderte sich nicht mehr viel. Mehr dazu.

Hintertür bei Facebook? Die USA, Großbritannien und Australien haben das soziale Netzwerk aufgefordert, bei der geplanten Verschlüsselung des Messenger-Dienstes eine Hintertür für Strafverfolgungsbehörden offenzulassen. Dies sei wichtig, um Kinder vor Gewalt und sexuellem Missbrauch zu schützen, wird argumentiert. Facebook verteidigte seine Pläne - und erteilte der Forderung der Minister eine Absage. Mehr dazu.

Bronzemedaille für Österreich: Die 24-jährige Verena Preiner hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha die Bronzemedaille im Siebenkampf gewonnen und damit dem ÖLV das zweite Edelmetall in Katar sowie das vierte in der WM-Geschichte beschert. Mehr dazu.

„Parlament der Affen“ erzielt Rekordsumme: „Das britische Parlament von Affen bevölkert“ - für dieses Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy ist bei einer Auktion in London die Rekordsumme von 9,8 Millionen Pfund bezahlt worden. Mehr dazu.

