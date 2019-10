(c) Getty Images for NYFW: The Shows (Nicholas Hunt)

Die Biebers hatten sich bereits vor einem Jahr in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeits-Zeremonie folgte am 30. September.

Sänger Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (22) haben am Dienstag Fotos vom ihrem Hochzeitsfest veröffentlicht. Beide posteten auf Instagram mehrere Aufnahmen, der Bräutigam mit schwarzer Fliege, die Braut im weißen Kleid. Einige waren als Porträts von der Hochzeits-Feier gekennzeichnet, andere trugen den Vermerk "The Biebers" mit dem Datum 30. September.

"Meine Braut ist heiß", kommentierte der Sänger ein Foto des Paares mit einem Feuer-Emoji. Hailey postete ein rotes Herz zu einem Kussbild. In einem weiteren Foto in ihren Instagram Stories strahlt die Braut in einer Lederjacke mit der Aufschrift "Wife" (Ehefrau) unter der Überschrift "Beste Nacht meines Lebens". Auch zahlreiche Gäste posteten Fotos von der Feier in den sozialen Medien, darunter die Models Kendall Jenner und Joan Smalls und der Nachtclubbesitzer David Grutman.

Die Biebers hatten sich bereits vor einem Jahr in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals aber nicht. Die Hochzeits-Zeremonie am Montag wurde laut "People"-Magazin und "TMZ.com" in dem Luxus-Resort Montage Palmetto Bluff im US-Staat South Carolina gefeiert.

(APA/dpa)