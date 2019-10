Hongkong: Video zeigt turbulente Kampfszenen

Mehr als 180 Menschen wurden bei den gestrigen Demonstrationen in Hongkong festgenommen.

Bei regelrechten Straßenschlachten schoss am Dienstag ein Polizist einem 18-Jährigen in die Brust. Der Vorfall könnte die Spannungen zwischen Aktivisten und Beamten weiter verschärfen.

Bei den Protesten am 70. Gründungsjubiläum der Volksrepublik China sind in Hongkong Krankenhausangaben zufolge mehr als 100 Menschen verletzt worden. Der Zustand des 18-Jährigen, dem ein Polizist mit scharfer Munition in die Brust geschossen hatte, sei stabil, teilten die Behörden mit.

Auf einem in sozialen Netzwerken geteilten Video war eine turbulente Kampfszene zwischen einer Gruppe von Demonstranten und Polizisten zu sehen. Mehrere Aktivisten attackierten einen Beamten, der am Boden liegt, mit Schirmen und Stöcken. Der 18-jährige wollte auf einen nahestehenden Polizisten losgehen. Dieser feuerte daraufhin aus nächster Nähe aus seinem Revolver. Der Demonstrant ging zu Boden.

This is another angle pic.twitter.com/LDfRbtjNjB — Hugomannnn (@Hugomannnn) October 1, 2019

Die Polizei teilte mit, sie bedauere, dass der Schüler verletzt wurde. Der Beamte, der den Schuss abgab, habe aber um sein Leben und das seiner Kollegen gefürchtet. Schüler an mehreren Schulen in Hongkong hielten am Mittwoch Proteste wegen des Schusses ab. Der Vorfall könnte die Spannungen zwischen den Demonstranten und Aktivisten, die sich in den vergangenen Monaten aufgebaut haben, weiter verschärfen. Beide Seiten werfen sich vor, die Lage unnötig zu eskalieren.

Tausende demonstrieren gegen Polizeigewalt

Tausende Schüler, Studenten und Büroangestellte zogen auch am Mittwoch durch das Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Protestaktion begann mit einer Kundgebung in einem Park, anschließend zogen die Demonstranten unter regierungs- und polizeikritischen Protestrufen durch das Geschäftsviertel der Finanzmetropole. Die Hongkonger seien es satt, sich "nur mit ächtenden Worten gegen tödliche Kugeln und Gewehre" zur Wehr setzen zu können, sagte ein maskierter Demonstrant vor Journalisten.

Trotz strengster Sicherheitsvorkehrungen und eines Demonstrationsverbots hatten sich Demonstranten und Polizisten am Dienstag einige der schwersten Zusammenstöße seit Beginn der Demokratie-Proteste vor fast vier Monaten geliefert. Die Straßen der ehemaligen britischen Kronkolonie waren am Vortag im Chaos versunken: Regierungsgegner schleuderten Brandsätze und Steine, Einsatzkräfte reagierten mit Tränengas und Wasserwerfern. Mehr als 180 Menschen wurden festgenommen.

Ganz im Gegensatz dazu standen die Szenen, die sich am Platz des Himmlischen Friedens in Peking abspielten: Dort demonstrierte Staats- und Parteichef Xi Jinping mit dem größten Militäraufmarsch in der Geschichte des Landes die Stärke der Volksrepublik.

Die Gründe für die Proteste

Die Befürworter der Demokratiebewegung nutzten die Aufmerksamkeit rund um den Jahrestag, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Eigentlich hatten sich die Proteste an einem umstrittenen Auslieferungsgesetz entzündet. Inzwischen aber richten sich die Proteste auch gezielt gegen Peking. Viele Hongkonger befürchten, dass sie politische Sonderfreiheiten verlieren könnten, die der ehemaligen britischen Kronkolonie bei der Rückgabe an China 1997 für 50 Jahre zugesichert worden waren. Dazu zählen etwa Meinungs- und Versammlungsfreiheit und eine schrittweise Demokratisierung. Auch die extrem hohen Lebenserhaltungskosten sind eine Ursache für den Unmut der vor allem jungen Demonstranten.