Karel Gott: Die "Goldene Stimme aus Prag" ist tot

Karel Gott vor zehn Jahren in Prag.

Mehr als 60 Jahre stand er auf der Bühne, unzählige Male hat er „Biene Maja“ gesungen. Der 80-jährige Unterhaltungskünstler Karel Gott ist gestorben.

Der tschechische Schlagerstar Karel Gott ist gestorben. Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass er an akuter Leukämie erkrankt war. Drei Jahre zuvor hatte er eine andere schwere Krebserkrankung überstanden. Der 1939 in Pilsen geborene Karel Gott ist seit den 60er Jahren eine Ikone der Schlagermusik und vor allem in Deutschland ein Star. Die "Goldene Stimme aus Prag" sang unter anderem den Titelsong zur Zeichentrickserie "Biene Maja" und den Hit "Einmal um die ganze Welt".

Seinen Durchbruch feierte er 1963 mit dem Sieg im tschechoslowakischen Musikwettbewerb "Goldene Nachtigall" - was er noch weitere 41 Mal wiederholen sollte. 1968 trat Gott übrigens für Österreich beim Eurovision Song Contest an - mit dem Udo-Jürgens-Lied "Tausend Fenster". Aber auch gemeinsam sangen die beiden.

Zuletzt arbeitete er an einer Autobiografie, die im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen sollte. Karel Gott steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne und hat Schätzungen zufolge mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft.