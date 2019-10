Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Auch Tag drei nach der Nationalratswahl steht ganz im Zeichen innenpolitischer Entwicklungen. Am Vormittag hat ein gut gelaunter Grünen-Chef Werner Kogler erklärt, er „sehe die Grünen auf dem Weg zu einer ... Volkspartei“. Falls ihn ÖVP-Chef Kurz nicht nächste Woche anrufe, „rufe ich ihn an“, so Kogler.

Gleichzeitig geht der Parteichef-Reigen bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen weiter. ÖVP-Chef Sebastian Kurz war um 10.30 Uhr zu einer Unterredung geladen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Um 13.30 Uhr ist dann SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beim Staatsoberhaupt zu Gast, bevor Van der Bellen um 16 Uhr FPÖ-Obmann Norbert Hofer empfangen wird. Die restlichen Parteichefs sind am Donnerstag an der Reihe.

Das Wichtigste im Überblick

Trump sieht sich als Opfer eines „Staatsstreichs“: Der US-Präsident behauptet, das gegen ihn angestrebte Amtsenthebungsverfahren sei ein Putsch, der die Macht und die Stimme des Volkes untergraben und „die Gott-gegebenen Rechte der Bürger der Vereinigten Staaten“ wegnehmen wolle. Mehr dazu.

Karel Gott ist tot: Mehr als 60 Jahre stand er auf der Bühne, unzählige Male hat er „Biene Maja“ gesungen. Der 80-jährige Unterhaltungskünstler Karel Gott ist gestorben. Mehr dazu.

Posse um das KHM: Eike Schmidt kurzfristige Absage als KHM-Direktor sorgt weiter für Wirbel. „Wir hoffen, dass es nicht zu diplomatischen Problemen mit Österreich kommt“, heißt es gar aus Roms Kulturministerium. Mehr dazu.

OGH bestätigt Schuldspruch gegen Schaden: Ein Fünf-Richter-Senat hat im Salzburger Swap-Prozess die erstinstanzlichen Schuldsprüche gegen den ehemaligen Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden bestätigt. Ein Strafmaß wurde zudem erhöht. Mehr dazu.

Bangen um Alaba: FC Bayern München und das ÖFB-Team bangen um den 27-Jährigen. Der Linksverteidiger wurde am Dienstagabend beim 7:2-Kantersieg in London gegen Tottenham wegen Rippenschmerzen zur Pause ausgewechselt. „Ich musste ziemlich beißen. Dann ging es nicht mehr“, sagt Alaba auf der Bayern-Webseite. In München wird er heute genauer untersucht. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Gandhi, der Radikalist des Guten: Der Mann, der die Inder gewaltfreien Widerstand lehrte, taugt nicht zum säkularen Heiligen: über Gandhi, den fremden Helden. Anne-Catherine Simon schreibt anlässlich des 150. Geburtstags über Mahatma Gandhi. Mehr dazu.

Die Figur des Doppelgängers: In Ang Lees „Gemini Man“ wird Will Smith von einem jüngeren Ich heimgesucht. Das Doppelgänger-Motiv hat im Kino lange Tradition, schreibt unser Filmexperte Andrey Arnold. Mehr dazu.

Porträt eines unbekannten Königs der Sportwelt: Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer ist der kompletteste Athlet seiner Zeit. Bei der WM in Doha greift er nun nach Gold. Mehr dazu.

Diskussionsstoff

Wie sich Rendi-Wagner selbst ausbremst: Ulrike Weiser schreibt über das Problem mit dem neuen Parteimanager - dieser stehe für alte Politik. Mehr dazu.