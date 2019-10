Streit um islamtaugliche Tortellini in Bologna

Anlässlich der Feiern zu Ehren des Stadpatrons von Bologna am Freitag sollen in den Suppenküchen der Erzdiözese Tortellini serviert werden, die auch Muslime essen dürfen. Die Kirche begründet das mit Respekt vor nichtchristlichen Gästen, Kritiker orten einen Kniefall vor dem Islam und die Aufgabe einer alten Tradition.

Gerichte in Armenausspeisungen, die auch Moslems aus religiösen Gründen essen dürfen, sorgen aktuell für Dispute in Italien.

Die Erzdiözese Bologna in Norditalien hatte kürzlich beschlossen, im Rahmen der Feiern an diesem Freitag zu Ehren des Schutzpatrons der Stadt, des heiligen Petronius, den Gästen ihrer Suppenküchen Tortellini mit einer Füllung aus Hühnerfleisch statt wie sonst üblich aus Schweinefleisch zu servieren. Man habe den Beschluss aus Respekt vor islamischen Migranten ergriffen, die diese Küchen frequentieren, hieß es von lokalen Kirchenvertretern.

Die traditionelle Füllung der Bologneser Tortellini besteht aus einer Mischung aus Schweinsfaschiertem, Parmaschinken (ebenfalls vom Schwein), Mortadella (enthält zumindest einen Anteil von Schweinernem), Parmesankäse, Eier und Muskatnuss.

„Normale Regel der Gastfreundschaft"

Neben anderen kritischen Stimmen reagierte der Chef der rechten Lega und Ex-Innenminister Matteo Salvini verärgert auf die Nachricht vom diesjährigen Verzicht auf Schweinernes: "Der Bischof von Bologna radiert mit dieser Maßnahme einfach unsere Geschichte und Tradition aus", twitterte Salvini. Prompt kam die Reaktion des Erzbischofs von Bologna, Matteo Zuppi: Es sei „eine normale Regel der Gastfreundschaft", dafür zu sorgen, dass alle Gäste an einem Fest teilnehmen könnten - auch jene, die aus religiösen Gründen nicht Schwein essen dürften.

Blick über Bologna, vorne die Basilika San Petronio und die Piazza Maggiore Goldmund100 (Luca Volpi)/CC BY-SA 3.0

In Italien wird zurzeit auch um das Thema des Kreuzes in Schulklassen gestritten. Die Bischofskonferenz reagierte kritisch auf die Absicht des linken Bildungsministers Lorenzo Fioramonti, die christlichen Symbole in dem traditionell christlichen Land aus den Schulen zu entfernen, um sie laizistisch unter Rücksicht auf andere Religionen und Atheisten zu gestalten.

„Kreuz eine Frage der Zivilisation"

"Das Kreuz in den Schulkassen ist kein Symbol, das Konflikte nähren sollte. Im Gegenteil, hier geht es nicht um eine Frage der Religion, sondern der Zivilisation. Christentum bedeutet Aufnahme von Ausländern und Integration", kommentierte der Generalsekretär der Bischofskongerenz, Bischof Stefano Russo. Lega-Chef Salvini reagierte auch hier ärgerlich: "Hände weg vom Kruzifix, das Teil unserer Kultur und Identität ist." (APA)