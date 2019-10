FBI untersucht Prinz Andrews Rolle in Epstein-Affäre

Das FBI will weitere Zeugen befragen, um Prinz Andrews Rolle in der Missbrauchsaffäre aufzudecken. Der 59-jährige Sohn Queen Elizabeths streitet weiterhin alles ab.

Welche Rolle Prinz Andrew in der Epstein-Missbrauchsaffäre hat, soll vom FBI nun doch genauer geklärt werden. Wie die "Sunday Times" schreibt, will das FBI die Beziehung zwischen dem Sohn Queen Elizabeths II und dem Milliardär genauer unter die Lupe nehmen.

Weitere mutmaßliche Opfer sollen befragt werden, um mehr Informationen über die Rolle des Sohnes von Queen Elizabeth II zu erhalten. "Sie werden die Anschuldigungen nicht abweisen, nur weil er ein Royal ist", meint eine Quelle aus dem US-Justizministerium.

Virginia Roberts Guiffre, eines von Epsteins mutmaßlichen Opfern, hat in einem TV-Interview im September über Prinz Andrew gesprochen. Im Interview mit NBC News berichtete sie, dass der 59-Jährige ein Täter sei und sie dreimal sexuell missbraucht habe.

“Ghislaine said, ‘He’s coming back to the house. And I want you to do for him (Prince Andrew) what you do for Epstein.’” Virginia Roberts Giuffre shares details about her previous encounter with Prince Andrew at Ghislaine Maxwell’s London townhome. pic.twitter.com/IZVYaIfdTt