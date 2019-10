Neue Wohnbauten für den Norden Wiens

In Floridsdorf und Donaustadt entstehen neue Wohnhausanlagen. Die Eigentumswohnungen stellen einen Mix aus freifinanziertem und gefördertem Eigentum dar und sollen bis 2022 fertiggestellt werden.

Die Wiener Bauträgerin Mischek erweitert ihr Portfolio um drei moderne Wohnhausanlagen im 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk. Die Fertigstellung soll bis voraussichtlich 2022 erfolgen.

In der Wiener Donaustadt setzt man mit dem Projekt „Green Eastside“ in Kagran und „Garten-Städtchen-22“ nahe der Raffenstättergasse auf eine Mischung aus freifinanziertem und gefördertem Eigentum. In Summe werden hier rund 275 Eigentumswohnungen entstehen, die unter Berücksichtigung der Bedürfnisse am Wohnungsmarkt umgesetzt werden.

Visualisierung zu einem der geplanten Baukörper im 22. Bezirk. Mischek

Ebenfalls nördlich der Donau, in der Ödenburger Straße in Floridsdorf, entsteht die Wohnhausanlage „Living Point No. 12“ mit circa 120 freifinanzierten Eigentumswohnungen. Die Wohnungsgrößen variieren von einem bis fünf Zimmer beziehungsweise rund 40 m² bis 100 m².