Peru: Vom Parlament ernannte Interimspräsidentin zurückgetreten

Präsident Vizcarra entscheidet Machtkampf mit dem Kongress vorläufig für sich. Neuwahlen im Jänner. Im Hintergrund geht es um Korruptionsverdacht innerhalb des Parlaments.

Der Machtkampf zwischen dem Präsidenten und dem Parlament im Andenstaat Peru scheint entschieden: Nachdem das Parlament in Lima am Montag Präsident Martín Vizcarra für vorläufig abgesetzt erklärt und Vizepräsidentin Mercedes Aráoz zur Interimspräsidentin gekürt hatte, trat diese bereits in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) zurück. Sie wolle den Weg zu Neuwahlen im 33-Millionen-Land freimachen, meinte Aráoz (58).

Am Dienstag hatten sich die Streitkräfte, Polizei sowie die meisten Regionalgouverneure an die Seite Vizcarras (56) gestellt, der seit März 2018 amtiert und im Volk beliebt ist. Er hatte ebenfalls am Montag seinerseits den Kongress aufgelöst und Neuwahlen für Jänner angesetzt.

Der Hintergrund des Konflikts ist einerseits, dass der Kongress von Oppositionskräften dominiert wird; der Mitte-rechts-Politiker Vizcarra war zuvor Vizepräsident gewesen und hatte im März 2018 Staatschef Pedro Pablo Kuczynski abgelöst, nachdem dieser wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war.

Kampf gegen Korruption als Grundmotiv

Entzündet hat sich die aktuelle Krise dann im September an der Ernennung von Richtern des Verfassungsgerichts. Vizcarra hatte dem Parlament ein Ultimatum bis Montag dieser Woche gestellt, um die von dort ausgegangene umstrittene Nominierung neuer Richter auszusetzen, und andernfalls mit Auflösung des Kongresses gedroht. Der Präsident will den Nominierungsprozess reformieren, unter anderem mit dem Hinweis, dass im Parlament die Korruption grassiere und die Richtervorschläge daher bedenklich seien. Vizcarra wirft dem Kongress generell vor, seine Bemühungen im Kampf gegen die Korruption auszubremsen.

Vizepräsidentin Mercedes Araóz (Bild vom Juli) imago images/ZUMA Press

Das Parlament wird von Anhängern des früheren, wegen Korruption abgesetzten Präsidenten Alberto Fujimori (1990-2000) kontrolliert. Das Verfassungsgericht wiederum befasst sich derzeit mit einem Antrag auf Haftentlassung von Oppositionsführerin Keiko Fujimori. Die Tochter des Ex-Staatschefs sitzt wegen des weitverzweigten Korruptionsskandals um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft.

Parlamentarier unter Verdacht

Am Mittwoch wird im brasilianischen Curitiba ein ehemaliger Manager von Odebrecht vor Gericht aussagen. Er soll als Kronzeuge die Namen von 71 mutmaßlichen Empfängern von Odebrecht-Bestechungsgeldern in Peru preisgeben. Unter ihnen sollen Parlamentarier sein.

In Peru hatte zuletzt 1992 ein Präsident das Parlament aufgelöst. Damals verschaffte sich Fujimori mit Hilfe der Streitkräfte umfassende Sonderrechte. Vizcarra wählte nun den verfassungsmäßigen Weg, um das Parlament aufzulösen.

Vizcarra, ein ausgebildeter Ingenieur, war früher Gouverneur der Region Moquegua in Südperu und hatte sich unter anderem wegen seines Kampfes gegen Filz und Korruption sowie durch die Förderung des Bildungswesen in der Bevölkerung beliebt gemacht. Einen Konflikt mit einem britischen Bergbauunternehmen konnte er seinerzeit mit Vorteilen für die Region lösen.