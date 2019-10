Deutsche Polizisten unter Missbrauchsverdacht

Beamte im Bundesland Thüringen sollen eine Frau in behördlicher Verwahrung sexuell attackiert haben.

Gegen zwei Polizisten im deutschen Bundesland Thüringen sind Haftbefehle wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs erlassen worden. Sie sollen am Samstag im Dienst eine Frau, die von ihnen in amtlichem Auftrag in Gewahrsam genommen worden war, sexuell missbraucht haben. In deutschen Medien war sogar von Vergewaltigung die Rede.

Die Staatsanwaltschaft in Erfurt äußerte sich zu weiteren Details vorerst nicht. Den Beamten drohen Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren.