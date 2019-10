Kogler und Kunasek räumen bei steirischen Vorzugsstimmen ab

Im Wahlkreis Graz holt der Grünen-Chef 12.800 Vorzugsstimmen.

Werner Kogler ist der steirische Vorzugsstimmen-Kaiser dieser Nationalratswahl: Im Regionalwahlkreis 6A (Graz) erhielt er mehr als 12.800 Vorzugsstimmen. Eine Vorreihung aufgrund vieler Vorzugsstimmen wäre bei der FPÖ möglich: Mario Kunasek stünde ein Mandat zu, er verzichtet aber, weil er Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im November wird. Im Regionalwahlkreis Graz bekam Kunasek als Listenletzter mehr als 5300 Vorzugsstimmen und übersprang damit die gesetzliche Hürde für eine Vorreihung (14 Prozent der Parteistimmen im jeweiligen Wahlkreis) deutlich.

Auffällig war außerdem, dass FPÖ-Bundesparteichef Norbert Hofer auf der Bundesliste nicht einmal halb so viele Vorzugsstimmen (3700) bekam wie Klubobmann Herbert Kickl (9700.)

Stark abgeschnitten haben auch der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher mit mehr als 7300 Vorzugsstimmen in der Obersteiermark und Gewerkschafter Josef Muchitsch mit rund 7300 Vorzugsstimmen im Wahlkreis 6C. Lercher war sowohl im Regionalwahlkreis als auch auf der Landesliste besser als Jörg Leichtfried. Auf der Bundesliste überholte er sogar Pamela Rendi-Wagner.

Etwas überraschend teilten sich die ÖVP-Vorzugsstimmen in Graz auf. Listenerste Juliane Bogner-Strauß erhielt gut 5200, Ernst Gödl überbot sie mit mehr als 5600. Auf der Landesliste drehte sich das Bild: Dort bekam die Ex-Ministerin mehr als 2.500 Stimmen, Gödl nur gut 770. Sebastian Kurz erhielt übrigens auf der Bundesliste rund 11.900 steirische Vorzugsstimmen.

Wien: Blümel und Bures vorne

Die Auswertung der Vorzugsstimmen in Wien ist noch nicht ganz abgeschlossen. Laut Zwischenstand ist aber ÖVP-Landesparteichef Gernot Blümel mit 7151 Nennungen klarer Sieger auf der Landesliste. Dahinter folgen SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner (3654) und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger (2696), die beide auch in Wien Spitzenkandidatinnen waren. Die meisten Vorzugsstimmen in einem Regionalwahlkreis bekam die die SPÖ-Politikerin Doris Bures: 7028 im Wahlkreis Süd-West (Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Liesing).