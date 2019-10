Premiere für Top-Star Koolhaas – mit Park auf dem Dach

Wien erhält im früheren Leiner-Gebäude an der Mariahilfer Straße das erste Kadewe-Großkaufhaus. Und das erste Projekt des internationalen Topstars Rem Koolhaas.

Wien. Eine gut gelaunte Ellen van Loon präsentierte am Mittwoch im Wiener Museumsquartier ihr Siegerprojekt zum Neubau des ersten Großkaufhauses KaDeWe („Kaufhaus des Westens“) für Wien. „Wir sind vergnügt, dass wir erstmals in Wien ein Projekt realisieren können.“ Bis Herbst 2023 werden in der Mariahilfer Straße direkt hinter dem Museumsquartier ein Warenhaus mit rund 25.000 Quadratmetern Nutzfläche sowie ein Hotel entstehen.