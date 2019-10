Wir sind Rambo

(c) imago images/Westend61 (Josep Suria via www.imago-images.de)

Am Schluss lagen alle erschöpft da. Diesmal war das Training besonders intensiv gewesen.

Auf dem Plan standen 100 Seilsprünge, 40 Kniebeugen, 30 Schwünge mit der Kugelhantel, 20 Liegestütze und zehn Burpees (die anstrengendeste aller Übungen). Das galt es in fünf Minuten abzuspulen. Wer schneller war, hatte Pause, wer das, wie ich, nicht schaffte, musste fünf Runden ohne Unterbrechung durchhalten – 25 Minuten!

Das mag nach Folter klingen. War aber eine ganz gewöhnliche Crossfiteinheit. Dieses Hochintensitätstraining wurde Mitte der 1990er-Jahre in den USA erfunden. Von dort schwappte es nach Europa und ist mittlerweile auch hier zum großen Trend geworden. Nicht nur in Wien sind die Crossfitstudios, die sich Box nennen, zuletzt aus dem Boden geschossen. Der deutsche Historiker Jürgen Martschukat würde das als Indiz für das anhaltende „Zeitalter der Fitness“ werten. Genau darüber, wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde, hat er gerade ein neues Buch geschrieben und mit dem deutschen „Spiegel“ gesprochen. Anders als bei Fußballern, Basketballern und Tennisspielern gehe es beim Fitnesstraining nicht um Spiel, Spaß und Spannung. Wer Fitness betreibe, der trete gegen sich selbst an, die Trophäe: ein trainierter Körper.

Der moderne Mensch habe sich irgendwann nicht mehr nur als Autor der eigenen Biografie gesehen. Sondern auch als Autor des eigenen Körpers. Das habe bei der von Schauspielerin Jane Fonda angestoßenen Aerobicwelle genauso wie bei dem durch die Filme „Rocky“ und „Rambo“ ausgelösten Boom der Fitnessstudios eine Rolle gespielt. Aus dem einstigen Recht, den eigenen Körper zu gestalten, schreibt der Historiker, sei mittlerweile aber eine Pflicht geworden.

Dabei habe sich auch der Anspruch verändert. Mittlerweile würden die Körper von Rocky und Rambo zu brutal, schwer und dominant wirken. Es gelte sie feiner und definierter zu formen. Heute, schreibt der „Spiegel“, würden Rocky und Rambo also wohl Crossfit machen. Diese wären beim vergangenen Training aber wohl nicht auf dem Boden gelegen.

