(c) Katharina Fröschl-Roßboth

Jim Libby lädt als Festival-Host ins Theater an der Gumpendorfer Straße.

Der Amerikaner Jim Libby ist Gründervater der Wiener Impro-Szene. Für das heute startende Moment-Festival hat er befreundete Stars geholt.

Die Last der Verantwortung trägt in diesem Fall die Fotografin. Sie möge, obwohl er das Regenwetter blöd findet und mit seinem neuen Haarschnitt unzufrieden ist, ein hübsches Foto machen, wünscht sich Jim Libby. Da könne er den Artikel seiner Mutter in Maine schicken, „damit sie weiß, dass ich hier nicht unter Wasser bin“.