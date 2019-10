Macrons Favoritin wackelt

Sylvie Goulard, designierte Kommissarin für Industrie, Binnenmarkt und Rüstung, ist im Visier mehrerer Fraktionen.

Brüssel. Auch am Mittwoch gab es bei den Anhörungen der präsumtiven neuen Mitglieder der Europäischen Kommission ernste politische Spannungen. Die Französin Sylvie Goulard, welche als Favoritin von Präsident Emmanuel Macron das auf sie und die französischen Interessen maßgeschneiderte Dossier Industrie, Binnenmarkt und Verteidigungspolitik erhalten soll, musste sich großteils nicht inhaltlichen Fragen zu diesen Politiken stellen, sondern zwei ethisch zweifelhaften Entscheidungen aus ihrer Zeit als Europaabgeordnete.

Dabei geht es erstens um ihre Beschäftigung als Beraterin des Berggruen Institute for Governance in den Jahren 2013 bis 2016. Diese in den USA ansässige Stiftung des deutsch-amerikanischen Finanzinvestors Nicolas Berggruen bezahlte ihr ein monatliches Entgelt, das zwischen 10.000 und 12.000 Euro schwankte, und damit deutlich über ihrem monatlichen Bezug als Abgeordnete lag, welcher rund 8700 Euro betrug. Dieser Nebenjob war nicht verboten, allerdings hatte es Goulard mit der Offenlegung des Bezuges nicht sehr ernst genommen. Zudem berichtete das französische Magazin „Marianne“, dass eine damalige Parlamentsmitarbeiterin Goulards zeitweilig als Pressesprecherin der Denkfabrik gearbeitet habe. Dies wirft die Frage auf, ob Goulard Parlamentsressourcen für privaten Nutzen verwendet haben könnte. Der zweite Vorwurf betrifft ihre rechtswidrige Deklaration von Parteimitarbeitern als parlamentarische Assistenten. Goulard hat die dafür aus dem EU-Budget bezogenen rund 45.000 Euro bereits zurückgezahlt, die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf ermittelt dennoch.

Reynders für EU-Sammelklage

Es wird nun spekuliert, dass die Sozialdemokraten drohen, Goulard abzulehnen, sollten die Liberalen nicht den neuen sozialdemokratischen Kandidaten Rumäniens, Dan Nica, unterstützen. Der belgische designierte Justizkommissar, Didier Reynders, hatte diese Zores nach seiner Anhörung nicht zu befürchten. Er schlug dabei unter anderem vor, eine EU-Sammelklage zu schaffen. Von diesem heißen Eisen hatte die Kommission bisher die Finger gelassen. (GO)