Die beklemmende Stille der „Citizens“

Champions League. Manchester City ist in der Premier League ein Seriensieger und begeistert unaufhaltsam die Massen. In der Königsklasse jedoch haben Emotionen im Etihad-Stadium eher Seltenheitswert. Eine Spurensuche.

Manchester. Was haben Manchester City und RB Salzburg gemein? Beide sind in ihren Ligen Seriensieger und kennen finanzielle Probleme – dank Geldgeber aus Abu Dhabi oder Fuschl – bloß vom Hörensagen. Beide Klubs träumen von der Champions League, die „Citizens“ vom Triumph, die „Bullen“ vom Gedeih der Premiere. Beide Konzerne angeln global nach Talenten. Und: Ihre Zuschauer sind heikel.

Der Besuch auf dem Etihad-Campus führte beim Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb schnell vor Augen, wie still ein mit 50.000 Zuschauern gefülltes Stadion denn sein kann. Dieser Bewerb steht eindeutig in der Gunst der Fans hintan.

„Das ist nicht unser Bewerb!“

In der Premier League sind 45.000 Saisonkarten verkauft, sind Heimspiele heiß begehrt – doch im FA-, im Liga-Cup oder in der Champions League ist das anders. Dann gibt es Karten ab 20 Pfund zuhauf, offenbar lockt das auch ein anderes Publikum an. „In der Premier League herrscht immer Stimmung“, erzählt Ernest Hayden, die gute Seele im Hintergrund der Pressemannschaft der Citizens. „Dann ist es auch laut. Sehr laut sogar. Aber die Champions League? Irgendwie hat man das Gefühl, wir gehören hier nicht hin. Ja, weil wir den Bewerb noch nicht gewonnen haben.“ Deshalb könne man auf dieser Seite der Fußballmetropole im Norden Englands damit so wenig bis nichts anfangen.

Dass gegen Zagreb mitunter minutenlang eine Totengräberstimmung herrschte, machte doch nachdenklich. Da klatschte keiner, es schrie auch keiner. Niemand schimpfte oder freute sich, es lief ab wie in einem Stummfilm. Dabei spielten Gündoğan, Silva, Aguero oder Fernandinho grandiosen Fußball und zusammen mit Mahrez oder Sterling Pässe, wie sie Pep Guardiola beim FC Barcelona salonfähig gemacht hatte. Kurz und knackig, den Gegner blamierend. Immerhin: Beim 1:0 brandete Applaus auf. Ansonst bewegte sich nichts auf den Tribünen. Bis auf fünf Minuten vor Ende beider Spielzeiten, dann nahm ein Großteil der Blau-Weißen einfach Reißaus. Kommentarlos aufstehen und gehen, in der englischen Fußballkultur eigentlich undenkbar.

Reaktion auf Guardiola? Nein!

Doch Getränk respektive Straßenbahn hatten Vorrang. Darum sahen Zehntausende das 2:0 gar nicht mehr. Oder die kroatischen Fans, die so lang gegrölt und gesungen hatten, aber dann allesamt mit nacktem Oberkörper aus dem Sektor grinsten. Den Engländern, höchst spaßbefreit, war auch das egal. Das Fanduell haben 1000 Kroaten klar gewonnen.

Ob Hayden recht hat, weil es nicht Stammgäste sind, die zur Champions League kommen, sondern nur Touristen, die einmal hineinschnuppern und sich, gelinde gesagt, nicht auskennen bei der Betrachtung dieses hohen Gutes? Oder ist es die erste Reaktion der Fankommune darauf gewesen, dass diese Saison eher schleppend anlief und einmal mehr Gerüchte die englischen Zeitungen füllten, dass Pep Guardiola nach dieser Saison aufhören wolle?

Seit 2016 werkt der Katalane, 48, schon für City, der Vertrag des Meistermachers läuft noch bis 2012. Den Champions-League-Sieg, mit einem zweiten Klub nach Barça, den wünscht sich Guardiola so sehr. Mit den Bayern ist er daran gescheitert, mit Manchester City gibt er die Hoffnung noch nicht auf. Abwarten. Zumindest wäre es, im Erfolgsfall, für die verschlafenen City-Fans ein Stimmungsmacher.