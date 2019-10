Geldmangel auf dem US-Bankenmarkt

Geldpolitik. Die US-Notenbank musste den Bankenmarkt kürzlich mit Kapitalspritzen stützen. Wie es dazu kam und was es bedeutet, dass Banken trotz der Geldschwemme Geld benötigen.

Wien. Der Zwischenfall auf dem US-Geldmarkt vor etwa zwei Wochen weckte böse Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008: Banken waren nicht mehr imstande, sich gegenseitig mit Geld zu versorgen.

Der Interbanken- oder Geldmarkt ist ein spezieller Markt, auf dem sich Banken Kapital für ihr tägliches Geschäft besorgen. Dieser funktioniert normalerweise reibungslos. Doch vor rund zehn Jahren hatten die Geldhäuser wegen der Ausfälle auf dem Hypothekenmarkt das Vertrauen zueinander verloren und weigerten sich, einander Geld zu leihen. Es war der Vorabend der globalen Finanzkrise.

Zufall oder Systemproblem

Vor etwa zwei Wochen ist Ähnliches auf dem US-Interbankenmarkt passiert: Die Institute kamen nicht mehr an kurzfristig benötigte Finanzmittel. Das ließ die Zinsen für Liquidität nach oben schießen. Wie in der Finanzkrise musste die US-Notenbank Fed aushelfen – sie versorgte die Banken mit dem benötigten Kapital. Bis heute fließen täglich hohe zweistellige Milliardenbeträge in den Markt. Zwei Wochen nach der kritischen Situation scheint die Fed die Lage unter Kontrolle gebracht zu haben. Doch warum kam es überhaupt zu solchen Spannungen auf dem wichtigsten Bankenmarkt der Welt?

Fachleute und die Fed erklären die plötzlichen Liquiditätsengpässe erstens mit ungewöhnlich hohen Steuerzahlungen der US-Unternehmen. Der hohe Finanzbedarf hat sich umgehend auf die Banken durchgeschlagen, weil sich die Firmen von ihnen das benötigte Geld besorgen. Zweiter Grund ist die rapide steigende Staatsverschuldung: Die USA nehmen derzeit viele Kredite auf, werfen also viele neue Staatsanleihen auf den Markt – und die US-Banken greifen kräftig zu. Schließlich gehören die Banken in den USA – wie auch in Europa – zu den größten Finanzierern von Staatsausgaben.

So plausibel beide Erklärungen erscheinen mögen, eines bleibt offen: Wie können die US-Banken ein Liquiditätsproblem haben, wenn zurzeit mehr als eine Billion Dollar an Zentralbankgeld auf dem Markt ist? Unter anderem deswegen, weil die Reserven in den vergangenen Jahren deutlich gefallen sind. Aktuell betragen die Bankreserven rund 1,3 Billionen Dollar. Das ist zwar deutlich mehr als vor der Finanzkrise 2008, vor einigen Jahren lagen die Überschussreserven jedoch bei etwa 2,5 Billionen Dollar.

Der Überschuss an Zentralbankgeld ist deswegen so stark zurückgegangen, weil die Fed ihre immer noch großen Bestände an US-Staatsanleihen, die sie in der Finanzkrise zur Stützung der Wirtschaft gekauft hat, abbaut.

Ein weiterer Grund steht auch mit der Finanzkrise in Verbindung: Eine der Lehren aus der Krise war, die staatliche Aufsicht über die Geldhäuser zu verschärfen. So müssen die Banken mehr Eigenkapital vorhalten als vor der Krise. Das erhöht den Finanzbedarf der Geldhäuser und schwächt ihre Möglichkeiten, anderen Instituten auf dem Interbankenmarkt kurzfristigen Kredit anzubieten.

Zur Lösung derartiger Liquiditätsprobleme gibt es zwei Ansätze: Weniger Regulierung oder mehr Zentralbankgeld. Die Deregulierung gilt dabei als langwieriges und umstrittenes Thema, denn sie gilt als einer der Faktoren, die zur Finanzkrise geführt haben. Mehr Zentralbankgeld scheint indes eine schnelle und einfache Lösung zu sein: Die Notenbank kann es einfach drucken und über Wertpapierkäufe in Verkehr bringen.

Die Geldschwemme aber wirft die Frage auf, wie gesund ein Bankensystem ist, das ein Jahrzehnt nach seiner schwersten Krise immer noch Geldmengen in Billionenhöhe benötigt und trotzdem nicht reibungslos funktioniert. Und was das für die nächste Krise bedeuten könnte. (koka/APA)