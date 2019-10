PORTRÄT: Träger des „Nobelpreises“

Rem Koolhaas reüssiert weltweit.

Wien. Das 1975 gegründete „Office for Metropolitan Architecture“ in Rotterdam, kurz O.M.A., gilt seit Jahrzehnten als eines der innovativsten und erfolgreichsten Architekturunternehmen der Welt. Gründer und Mastermind Rem Koohlhaas erhielt 2000 mit dem Pritzker Preis die als Nobelpreis der Planer gewertete Auszeichnung der Architekturwelt.

Das Büro mit Niederlassungen in New York, Peking, Hongkong, Dubai und Perth zeichnet für oft große Projekte wie den aus politischen Gründen heftig umstrittenen CCTV-Komplex in Peking verantwortlich. Die Holländerin Ellen van Loon ist seit 2002 Partnerin bei O.M.A. und Projektverantwortliche in Wien. Die wichtigsten Projekte: Niederländische Botschaft Berlin, Casa da Música Porto, New Court London.