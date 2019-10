Sommernachtstraum: Ein Fest nicht nur für das Wiener Ensemble

Irina Brook inszenierte Benjamin Brittens "A Midsummer Night's Dream“ ohne Regietheater-Verballhornungen. Akrobat Théo Touvet war der Star des Abends.

Diese Premiere hat - hör- und sichtbar - alle glücklich gemacht: das Publikum wie die Künstler: Dirigentin Simone Young und Regisseuse Irina Brook schenkten der Wiener Staatsoper eine märchenhafte und völlig unverfälschte Neuproduktion von Benjamin Brittens Sommernachtstraum.

Für seine Opernambitionen hat der Komponist William Shakespeares Text auf ein Minimum reduzieren müssen. Die raffinierte Dramaturgenhand Brittens brachte Klarheit in ein oft als verworren denunziertes Stück, ohne dessen Poesie anzutasten. Vielleicht war der Jubelschrei unmittelbar nach dem Fallen des Vorhangs auch ein kollektives Aufatmen: Endlich wird da wieder ohne Regietheater-Verballhornungen Theater gespielt; und herzhaft illustrativ Musik dazu gemacht.

Wobei das Wort Theaterspielen zumindest im Fall des tollpatschigen Spielmachers Puck zu kurz greift. Die Sprechrolle hat Britten einem Schauspieler zugedacht; und Irina Brook weist sie einem Akrobaten zu, der nicht nur hinreißend den quirligen neugierig verschmitzten Charakter dieser Figur zu zeichnen imstande ist, sondern auch noch Körperkunststücke aller Art beherrscht, um in atemberaubender Behendigkeit über die Bühne zu springen, zu rollen, zu fliegen. Dass er all das noch im vertrackten Rhythmus von Brittens Musik zuwege bringt, macht Théo Touvet zum Star des Abends.

Oder besser: zum Primus inter pares. Denn in den behutsam und mit Geschmack gemalten, von Jean Kalman stimmungsvoll ausgeleuchteten Bühnenbildern Noelle Ginefri-Corbels agieren auch die Sänger, die erwachsenen wie die auch stimmlich exzellenten Kinder (!) mit schauspielerischem Geschick. Alle sind ganz bei Shakespeares Sache, also nie eindimensional, sondern durchwegs Menschen aus Fleisch und Blut; oder Feengestalten, die sich in ihren eigenen Ränkespielen verheddern. Doppelbödig ist hier alles, die Schicksale ineinander verschlungen, und das nicht erst, wenn Puck in seiner Schusseligkeit mit seiner Zauberblume die falschen Paare zusammenführt.

Peter Rose als Bottom, Theo Touvet als Puck und Erin Morley als Titania (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Ein Fest für neue und langgediente Mitglieder des Wiener Ensembles. Die unglücklich-glücklichen Pärchen geben Rachel Frenkel, Valentina Naforniţă, Rafael Fingerlos und Josh Lovell (ein tenoraler Debütant von bemerkenswerter Höhensicherheit), alle in Gestalt und Stimme jugendlich frisch, wie Ausreißer aus einer College-Reisegruppe, ausdrucksvoll in Ratlosigkeit und ungeahnter Liebeswonne, getreulich nach Brittens melodischer Seelenkunde modelliert.

Der philharmonische Wohlklang feiert da dank Simone Youngs vollständig entspannter, lockerer und sicherer Führung fröhliche Urständ. Er wird zur spritzig-zynischen Karikatur, wenn die Handwerker erscheinen, die Magali Castellan in heutige Arbeitskluften gesteckt hat und damit beweist, dass eine kluge Ausstatterin inmitten eines märchenbuchartig staffierten Zauberstücks ganz harmonisch Gegenwartsbezüge herstellen kann. Wenn sie kann.

An diesem Abend gelang freilich wirklich alles. Auch die Rüpelszenen inklusive des kurios-karikativen Theaterstücks vor dem noblen (und auch nobel tönenden) Herrscherpaar Theseus/Hippolyta, Peter Kellner und Szilvia Vörös. Publikumslieblinge wie Wolfgang Bankl, Thomas Ebenstein und Clemens Unterreiner durften auf der Pawlatschen nach Herzenslust outrieren und banden ihre jungen Kollegen Benjamin Hulett (ein Flute mit beweglich-hellem Tenor) und William Thomas (mit kräftig-sonorem Bass als Snug) kollegial ins Spiel ein.

Musik schimmerte mit Klangfarben

Peter Rose nützte den Monolog, den Britten dem Zettel geschenkt hat, zu falstaffgleicher Hintergründigkeit – und war an gutmütig-staunender Pantomime nicht zu überbieten, als er sich, in einen Esel verwandelt, mir nichts, dir nichts in den Armen der liebenden Titania Erin Morleys fand.

Deren Koloraturbrillanz adelte den musikalischen Teil des Abends mit Klangschönheit und Präzision. Der schöne, in allen Lagen wohlklingende Countertenor Lawrence Zazzo bot als Oberon Paroli, sodass es in seinen großen Soloszenen ganz still im Haus wurde. Die Musik schimmerte dank Brittens raffiniertem Spiel mit Klangfarben und ungewöhnlichen Dreiklangs-Kombinationen in zeitloser Schönheit; und verlor doch keinen Moment an Spannung.

So geriet dieser „Sommernachtstraum“ trotz respektabler Dreistunden-Dauer dank inszenatorischer und dirigentischer Dramaturgie (Simone Young übrigens beinah auf die Minute genau in Brittens eigenen Tempi!) zum kurzweiligen Opernabend, besinnlich, amüsant, rundum erfreulich – und empfehlenswert auch für Theaterfreunde, die der Regie-Umtriebe müde sind: Hier triumphiert nicht nur ein Komponist, hier siegt auf der ganzen Linie – Shakespeare.