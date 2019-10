In einer Sondersitzung des Kabinetts will Regierungschefin Lam den Beschluss durchpeitschen. Die Polizei fordert die Verhängung einer Ausgangssperre.

Die Hongkonger Regierung könnte einen drastischen Schritt gehen, um die zuletzt immer gewalttätigeren Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone einzudämmen. Die Regierung plane ein Verbot von Masken bei Demonstrationen, berichtete die „South China Morning Post“. Regierungschefin Carrie Lam werde habe daher eine Sondersitzung geplant, um das Verbot in ihrem Kabinett, dem Executive Council, zu beschließen.

Lam würde von einer Notstandsklausel Gebrauch machen, um das Gesetz durchzupeitschen: Das Hongkonger Parlament könnte den Beschluss erst nach Inkrafttreten ändern oder verhindern.

Nachdem ein junger Demonstrant am Dienstag von einem Polizisten angeschossen worden war, hat sich die Wut der regierungskritischen Demonstranten am Donnerstag einmal mehr in Gewalt entladen: In den frühen Morgenstunden kam es zu Straßenschlachten in der Hafenmetropole. Die Protestierenden warfen Benzinbomben, errichteten Straßenblockaden und verwüsteten Geschäfte und U-Bahn-Stationen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

An den neuen Demonstrationen nahmen tausende Menschen teil. "Wo immer es Proteste in der Nähe gibt, werde ich kommen", sagte der Innenarchitekt Alex Chan im geschäftigen Einkaufsviertel Causeway Bay. "Ich bin heute aus einem einfachen Grund hier: Du schießt nicht auf einen Teenager aus nächster Nähe", sagte er. "Diese Proteste werden weitergehen, und wir werden nicht aufgeben."

Polizei: „Können nicht arbeiten“

Der 18 Jahre alte Schüler war am Dienstag bei schweren Zusammenstößen von einem Polizisten angeschossen worden. Sein Zustand ist mittlerweile stabil. Es war das erste Mal, dass ein Demonstrant bei den seit Monaten anhaltenden Protesten durch scharfe Munition verletzt wurde. Die Polizei argumentierte, der Beamte habe Angst um sein Leben gehabt, als der junge Mann auf ihn losgegangen sei.

Während der Vorfall die Wut der Demonstranten auf die Polizei verstärkt hat, weisen die Sicherheitskräfte die Schuld von sich. Die Polizei erklärte am Donnerstag, die Taten der Demonstranten hätten "die öffentliche Ordnung ernsthaft untergraben" und bedrohten "die persönliche Sicherheit von Polizeibeamten und Mitgliedern der Öffentlichkeit".

Die Polizeigewerkschaft forderte daher die Verhängung einer Ausgangssperre. "Wir erleben eine Serie derart massiver Tumulte, dass wir nicht arbeiten können (...) ohne angemessene Maßnahmen und Unterstützung von höchsten Stellen", sagte der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Junior Police Officers Association, Lam Chi-wai, am Donnerstag.

