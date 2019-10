Fürst Albert II kommt nach Wien

(c) Getty Images (Pascal Le Segretain)

Das Oberhaupt der Monegassen wird am 12. Oktober in der Wiener Hofburg mit der Auszeichnung „Flame of Peace“ geehrt.

Am 12. Oktober geht es in der Wiener Hofburg ganz royal zu. Fürst Albert II von Monaco wird im Zuge einer Gala für seinen Einsatz für den Weltfrieden und sein Umweltengagement mit der Auszeichnung „Flame of Peace geehrt werden.

Die „Flamme des Friedens“ ist eine gemeinnützige Stiftung unter der Patronanz von Sandor und Herta Margarete Habsburg-Lothringen. Zur Benefiz-Gala werden neben dem regierenden Fürsten von Monaco, Oberhaupt der Familie Grimaldi, auch Mitglieder des internationalen Hochadels und des internationalen diplomatischen Korps erscheinen. So zum Beispiel Mitglieder des Königshauses von Belgien, des Königshauses von Bahrain und des Fürstenhauses Reuß.

Die Einnahmen der jährlichen Gala kommen Friedensprojekten des Vereins „Flamme des Friedens“ zugute.

(chrile)