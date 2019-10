Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Werner Kogler war heute zu Gesprächen bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen geladen. Doch eine Vorgängerin stahl dem Grünen-Chef heute die Show. Eva Glawischnig sorgt mit einer Klage gegen Facebook weltweit für Aufsehen. Das Soziale Netzwerk kann nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nämlich gezwungen werden, Hasspostings und für rechtswidrig erklärte Kommentare zu entfernen - und das weltweit. Angestoßen wurde das Urteil durch eine Klage von Glawischnig gegen den US-Konzern. Ihre Anwältin begrüßte das Urteil als "Meilenstein im Kampf gegen Hass im Netz".

Was Sie sonst noch wissen sollten

Neue Strafzölle gegen die EU: Die USA verhängen wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus Strafzölle in Milliardenhöhe auf Importe aus Europa. Bei der Einfuhr von Flugzeugen wird eine zusätzliche Abgabe von zehn Prozent fällig, bei zahlreichen anderen Produkten wie Käse, Wein, Butter, Olivenöl und Kaffee wird es ein Strafzoll von 25 Prozent sein. Mehr dazu

Neue Gewalt in Hongkong: Nach einem Schuss auf einen jungen Demonstranten in Hongkong hat sich die Wut der regierungskritischen Demonstranten in neuer Gewalt entladen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone kam es zu Straßenschlachten. Die Polizei fordert die Verhängung einer Ausgangssperre. Mehr dazu

Neue Gründung bei der SPÖ: Der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer attestiert der Partei eine „Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise“ und plädiert im ORF für ein „zweites Hainfeld“. Mehr dazu

Neuer Wirbel um die FPÖ: Auch die FPÖ steht vor einer Neuaufstellung. In der Sendung Pro&Contra flogen gestern zwischen Ex-FPÖ-Funktionär Ewald Stadler und FPÖ-Ideologe Andreas Mölzer die Fetzen. Nach dem Vorwurf, er gehöre zu den Oberspesenrittern der Partei, verließ Mölzer zornig das Studio. Mehr dazu

Neue Methode: Nach einer einjährigen Testphase hat der Plastikmüll-Fänger der Organisation "The Ocean Cleanup" nun im Pazifik erste Erfolge erzielt. Das System treibt Plastikmüll zusammen und sammelt ihn ein. Mehr dazu

Messerattacke in Gmunden: Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ist noch am Mittwoch festgenommen worden, nachdem er seine 35-jährige Ex-Frau in der Früh auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

„Katastrophe für Irland“: Das unmittelbare Nachbarland wird wirtschaftlich am meisten vom EU-Austritt Großbritanniens leiden. Und wenn es zu Grenzkontrollen in den Norden kommt, auch politisch. Wolfgang Böhm liefert ein Stimmungsbild aus Dublin. Mehr dazu

Auf dem Berliner Fernsehturm: Vor 50 Jahren ist in Ostberlin Deutschlands höchstes Bauwerk eröffnet worden. Eine Zeitzeugin blickt von oben zurück auf die DDR. Mehr dazu

Diskussionsstoff

Salzburg an der Weltspitze: Bei aller Euphorie um Salzburgs Fußballer war vor dem Gastspiel des heimischen Meisters gegen den FC Liverpool nicht wirklich von einer rot-weiß-roten Sternstunde auszugehen. Doch dann wurde es ein sehr knapper Sieg für den Favoriten (3:4). „Salzburg ist der absoluten Weltspitze näher, als selbst die eigenen Spieler dachten“, kommentiert Sportredakteur Christoph Gastinger.

Mario Draghis Konjunkturpaket: Der scheidende EZB-Chef fordert ein europaweites Konjunkturpaket. „Sein Ruf sollte – zumindest vorerst – ungehört verhallen“, schreibt Wirtschaftsredakteur Jakob Zirm.