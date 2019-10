Kein Bruch bei David Alaba, aber ÖFB-Einsätze fraglich

(c) Action Images via Reuters (PAUL CHILDS)

Österreichs Fußball-Star David Alaba hat sich im Champions-League-Spiel am Dienstag bei Tottenham (7:2) eine starke Rippenprellung zugezogen.

Einen Bruch erlitt der 27-Jährige nicht, gab sein Club Bayern München am Donnerstag bekannt. Alaba ist mit der Verletzung, die er sich bei einem schweren Foul von Tottenhams Serge Aurier zugezogen hatte, für die EM-Qualifikationsspiele des ÖFB-Teams kommende Woche in Wien gegen Israel (10. Oktober) und in Ljubljana gegen Slowenien (13. Oktober) fraglich.

Für das Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) kann Bayern-Trainer Niko Kovac nicht mit einem Einsatz von Alaba planen. Der Wiener absolvierte laut Clubangaben am Donnerstag lediglich ein "leichtes" Training im Leistungszentrum der Münchner.