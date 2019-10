Museumsbund fordert "definitive Bestellung" von Sabine Haag

(c) imago images / Manfred Siebinger (via www.imago-images.de)

Nach der überraschenden Absage von Eike Schmidt als KHM-Direktor bleibt Sabine Haag im Amt. Vorerst allerdings nur interimistisch.

Der Museumsbund Österreich fordert in einem Offenen Brief an Kulturminister Alexander Schallenberg die "definitive Bestellung" von Sabine Haag als Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien (KHM). Damit reagiert der Museumsbund auf die jüngsten Ereignisse im KHM: Der designierte Direktor Eike Schmidt ist einen Monat vor Antritt seiner Position in Wien zurückgetreten.

Haag wird das Haus am Ring nach dem abgesagten Amtsantritt ihres Nachfolgers interimistisch weiterführen. Das ist dem Museumsbund, geleitet von Wolfgang Muchitsch, zu wenig. In dem offenen offenen Brief ersucht der Museumsbund den Kulturminister "eindringlich", auf ein neuerliches Ausschreibungsverfahren zu verzichten und die Entscheidung der Findungskommission der letzten Ausschreibung als Grundlage für die Bestellung der wissenschaftlichen Geschäftsführung heranzuziehen. In diesem Kommissions-Vorschlag sei Haag damals zweitgereiht - "wenn nicht sogar als gleichrangig vorgeschlagen" - hinter Schmidt - gewesen. Man habe "stets die Größe von Sabine Haag bewundert, die damalige Entscheidung nicht wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes zu bekämpfen".

"Als Vertretung der österreichischen Museumslandschaft und in Verantwortung um den Erhalt der hohen internationalen Reputation der österreichischen Museen und Sammlungen dürfen wir den dringenden Appell an Sie richten, der nunmehrigen Posse um die Bestellung der wissenschaftlichen Geschäftsführung des Kunsthistorischen Museums Wien ein konsequentes Ende zu setzen", heißt es in dem am Donnerstag verschickten Brief.

Breite debattiert in italienischen Medien

Wellen geschlagen hat Schmidts Absage nicht nur in Österreich, sondern auch in Italien. Dort leitet der Deutsche derzeit die Uffizien und verhandelt um eine zweite Amtszeit. „Dass Eike Schmidt weiterhin in Florenz bleiben wollte, war schon seit längerer Zeit klar“, schreibt die Zeitung. „La Nazione“. „Das Problem ist, dass es die Österreicher erst vor zwei Tagen nach einem Telefonat Schmidts erfahren haben. Offenkundig hat der Kulturmanager seine Meinung geändert. Er hat damit den Ärger des österreichischen Kulturministers Schallenberg ausgelöst und den italienischen Kulturminister Franceschini in Schwierigkeiten gebracht."

"Nach James Bradburne in der Mailänder Pinakothek Brera steht jetzt auch Uffizien-Direktor Eike Schmidt vor einer Mandatsverlängerung“, heißt es im "Corriere della Sera". „Kulturminister Dario Franceschini hat von Schmidt eine öffentliche Absage verlangt, die gestern in Florenz inszeniert wurde. Sowohl Bradburne, als auch Schmidt hatten an einem gewissen Punkt ihres Mandats eine Vertragsverlängerung abgelehnt, was ein klares Signal der Schwierigkeiten bei der Verwaltung unserer öffentlichen Museum ist."

Kritischer mit der Causa geht "Il Messaggero" um: „Eike Schmidt spielt seine Karten und verzichtet auf das KHM. Dabei löst er diplomatische Verstimmungen mit Österreich aus, die Kulturminister Dario Franceschini zwingt, von Schmidt Klarheit über die Auflösung seines KHM-Vertrags zu verlangen. Franceschini will die Gefahr von Strafen wegen des plötzlichen Rückzugs Schmidts abwenden“, heißt es in der Zeitung. „Der Verzicht des Kulturmanagers ist gestern zu einer Zeitbombe geworden, nachdem österreichische und deutsche Medien indiskret über den Unmut von Kulturminister Alexander Schallenberg berichtet haben. Schmidt hat daher eine Last Minute-Pressekonferenz einberufen müssen, um seine Position zu klären.“