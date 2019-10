Aktienumsätze an Wiener Börse heuer weiter rückläufig

Handel an Feiertagen soll den Umsatzrückgang an der Wiener Börse bremsen.

Die Aktienumsätze an der Wiener Börse sind heuer im Vergleich zum Vorjahr weiter rückläufig. Nach drei Quartalen beträgt das Minus 9,8 Prozent, wie die Wiener Börse am Donnerstag mitteilte. In absoluten Zahlen sank der Umsatz von 52,1 auf 47 Milliarden Euro. Die Börse verwies darauf, dass die Umsätze im von Brexit und Handelsstreit geprägten Umfeld europaweit rückläufig seien - um bis zu 20 Prozent.

Seit heuer ist die Wiener Börse auch an bestimmten Feiertagen geöffnet. Damit wirke man weiteren Umsatzrückgängen aktiv entgegen, hieß es in der Presseaussendung. Im prime market verzeichnete die Börse heuer drei Neuzugänge: Frequentis, Marinomed und Addiko.

Die meistgehandelten österreichischen Aktien waren heuer bis Ende September jene der Erste Group mit 9,33 Milliarden Euro Umsatz, vor den Papieren der OMV (6,05 Milliarden Euro) und der voestalpine (5,64 Milliarden Euro). Auf Platz vier und fünf folgten die Anteilsscheine der Raiffeisen Bank International 4,21 Milliarden Euro) und der Andritz (3,45 Milliarden Euro).

Die Marktkapitalisierung aller heimischen, an der Wiener Börse notierten Unternehmen lag per 30. September 2019 bei 114,5 Milliarden Euro. Inklusive Dividenden zeigte der Leitindex ATX im Jahresverlauf bisher eine Rendite von 13,82 Prozent.

