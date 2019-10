Microsoft fordert Apple und Samsung heraus

Mobilfunk. Der US-Software-Riese plant ein Comeback im heiß umkämpften Handymarkt und will mit dem „Surface Duo“ Apple, Samsung und Co. die Stirn bieten. Mit dem Google-Betriebssystem Android geht man auf Nummer sicher.

Redmond. Es war nicht gerade eine Erfolgsstory, wobei sich wieder einmal die Erkenntnis bewahrheitete, dass man mit Innovationen auch nicht zu früh dran sein sollte. Microsoft, als Software-Entwickler Weltklasse, hatte schon 2003 ein eigenes Betriebssystem – Windows Mobile – für kleine Pocket-Computer und Smartphones im Programm. Das war lang vor Apple und Google. Durchsetzen konnte sich Microsoft nicht, vor allem, weil der Konzern die Bedeutung der Apps unterschätzte. Mehr als vier Prozent Marktanteil war nicht drin, da half auch die Übernahme der Nokia-Handysparte – letztlich ein milliardenschweres Desaster – nichts. 2017 kam das endgültige Aus.

Umso größer ist nun die Überraschung, mit der Konzernchef Satya Nadella beim Herbstevent in New York am Mittwochnachmittag (Ortszeit) die Handywelt aufhorchen ließ: Microsoft steigt wieder ins Mobilfunkgeschäft ein. Das Gerät, mit dem das Comeback gelingen soll, heißt „Surface Duo“ und soll sich stark von klassischen Smartphones wie Apples iPhone abheben. Bei Microsoft selbst spricht man auch nicht von einem Smartphone, sondern nur vom „Surface“.

Schon eher erinnert es an die Faltgeräte von Samsung und Huawei. Und doch ist es, wie der Name schon sagt, anders: Das Duo wird zwei Displays mit je 5,6-Zoll Diagonale haben, die zu einem großen Bildschirm aufgeklappt werden können. Zum Vergleich: das iPhone 11 hat einen 6,1-Zoll-Bildschirm.

Die Konkurrenten aus Südkorea und China haben allerdings mit ihren biegsamen Faltdisplays große Probleme – Samsung musste bekanntlich den Start seines Modells Galaxy Fold um Monate verschieben. Microsoft setzt indes auf klassische LCD-Displays mit extrem dünnem Rand und stabilen Metallscharnieren. Sie sollen den Eindruck einer einzigen großen Arbeitsfläche vermitteln.

Mehr an Details verriet Nadella jedoch nicht, schließlich soll das Gerät erst in einem Jahr, vor Weihnachten 2020, in die Geschäfte kommen. „Zufällig“ soll dann auch das neue iPhone startklar sein.

Fest steht aber schon, dass sich Microsoft einen weiteren milliardenschweren Fehlschlag nicht leisten will. Weshalb man beim Betriebssystem auf Googles bewährtes Android setzt. Für das „ Surface Duo“ soll es eine modifizierte Version geben. Und, so verkündete Microsofts Hardware-„Papst“ Panos Panay, „alle Android-Apps“ werden auf dem Gerät laufen. Das Herz ist, wie bei fast allen anderen Smartphones, ein Chip mit Technologie des Halbleiter-Designers ARM. Bisher gehen die Planungen von einem integrierten LTE-Mobilfunkmodem aus. Und was ist mit 5G? Dazu wollte auf dem Event in einem alten Lagerhaus in New York niemand Stellung nehmen.

Betriebssystem von Google

Die Nutzung von Googles Android-Betriebssystem hat noch einen weiteren Vorteil: Mittlerweile sind alle wichtigen Microsoft-Produkte für Android verfügbar und somit ließe sich das Gerät für den Privatkundenmarkt vermarkten oder als Einstiegsgerät im Unternehmensbereich, meinen Experten.

Zumal das „Surface Duo“ auch einen großen Bruder bekommt: Das Neo erhält zwei aufklappbare Neun-Zoll-Displays, ist also schon ein Tablet, und wird mit dem neuen Betriebssystem Windows 10X betrieben, das das Arbeiten mit zwei Bildschirmen optimieren soll. Angekündigt sind zudem kompatible Geräte mit Windows 10X auch von Herstellern wie Asus, Dell, HP oder Lenovo.

Um die Entwicklungskosten muss sich Nadella nicht sorgen: Allein im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (Ende Juni) stieg der Umsatz um zwölf Prozent auf 33,7 Mrd. Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich gar um 49 Prozent auf 13,2 Mrd. Dollar. Darin enthalten waren Steuererleichterungen in Höhe von 2,6 Mrd. Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr verdiente Microsoft rund 39 Mrd. Dollar.

Der Software-Riese ist mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar nicht nur der teuerste Konzern der Welt. Er hat so viel in der Kasse, dass er auch ein weiteres Aktienrückkauf-Programm in Höhe von 40 Mrd. Dollar angekündigt hat. Zudem wurde die Quartalsdividende um elf Prozent auf 51 Cent je Aktie erhöht. Das bedeutet, dass im vierten Quartal an die Aktionäre 7,7 Mrd. Dollar in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden geflossen sind. (eid/ag)