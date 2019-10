KHM: Kann Haag bleiben?

Direktorenwechsel. Der Österreichische Museumsbund forderte in einem offenen Brief den Minister „eindringlich“ auf, Haag zu bestellen.

So bald wie möglich soll die Generaldirektion des Kunsthistorischen Museums jetzt ausgeschrieben werden, gab das Kulturministerium nach der kurzfristigen Absage von Eike Schmidt, Direktor der Uffizien in Florenz, bekannt. Sabine Haag, seit 2009 Generaldirektorin des KHM, zuletzt interimistisch, bis Schmidt antreten wollte, erklärte sich bereit, auch die Zeit bis zu einer Neufindung zu überbrücken. Die Stimmen mehren sich allerdings, dass Haag das Haus wieder regulär führen sollte.

Gestern wandte sich auch der „Museumsbund Österreich“ in einem offenen Brief an Kulturminister Alexander Schallenberg. Darin wurde die „definitive Bestellung“ Haags als KHM-Generaldirektorin gefordert. Museumsbund-Präsident Wolfgang Muchitsch (Joanneum) richtete an den Minister den Appell, diese „Posse“ zu beenden, aus Sorge um den „Erhalt der hohen internationalen Reputation der österreichischen Museen und Sammlungen“. „Eindringlich“ ersuche man daher, auf ein neuerliches Ausschreibungsverfahren zu verzichten und die Entscheidung der Findungskommission der letzten Ausschreibung als Grundlage für die Bestellung der wissenschaftlichen Geschäftsführung heranzuziehen. Schließlich sei Haag im damaligen Kommissions-Vorschlag zweitgereiht, „wenn nicht sogar als gleichrangig vorgeschlagen“, hinter Schmidt gewesen. Man habe „stets die Größe von Sabine Haag bewundert, die damalige Entscheidung nicht wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes zu bekämpfen“.

Interessant wäre auch die rechtliche Möglichkeit einer Wiederbestellung der Generaldirektorin (die allerdings einen neuen, schlechter dotierten Interims-Vertrag hat). Laut Museumsgesetz ist eine solche Wiederbestellung ohne Ausschreibung prinzipiell möglich. (sp)