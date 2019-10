Kunst im Gemeindebau statt Gentrifizierung

20 Jahre Soho in Ottakring

(c) Caio Kauffmann

Soho in Ottakring feiert heute sein 20-Jahr-Jubiläum. Was hat sich seither getan? Was hat das Festival dem Bezirk gebracht und warum ist die Kunstinitiative vom (nun) hippen Brunnenviertel nach Sandleiten gezogen? Eine Bilanz.

Wien. Soho ist weit weg. Bzw. das, womit man Soho gemeinhin assoziiert, Trendviertel, Kunst, Kultur, schicke Geschäfte, Lokale und ebensolche Menschen – Sandleiten ist das alles nicht. Trotzdem hat sich hier, hinter dem Kongresspark, wo Ottakring nicht mehr wild und dicht wie nahe dem Gürtel, aber auch noch nicht nobel und beschaulich wie am Wilhelminenberg ist, Soho in Ottakring angesiedelt. Beim Sandleitenhof, dem größten Gemeindebau aus der Zeit des Roten Wien, einem Monument dessen, was Ottakring als Arbeiterbezirk einmal war.