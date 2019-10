Mehr Bau als Bedarf

Wohnen. Voriges Jahr wurden knapp 70.000 Wohnungen zum Bau bewilligt. Das Allzeithoch war 2017.

Wien. 2018 sind die Wohnbauförderungen in Österreich erneut gesunken, und der Wohnungsneubau ging – auf hohem Niveau – leicht zurück. Die Förderausgaben von zwei Milliarden Euro lagen ein Fünftel unter dem Schnitt der letzten zehn Jahre. Der Neubaubedarf kann zwar gedeckt werden, aber immer mehr wird frei finanziert errichtet, speziell in Wien. Und: Die sinkende Sanierungsförderung ist dem Klimaschutz abträglich.

20 Jahre lang war die Wohnbauförderung weitgehend konstant – mit fast drei Mrd. Euro im Jahr 2010, dem vorläufigen Höhepunkt. Seit 2014 sanken die Förderausgaben stark und betrugen 2018 nur noch 2,07 Mrd. Euro, um fast 18 Prozent unter dem Zehn-Jahres-Schnitt. Am stärksten war das Minus binnen Jahresfrist mit je zehn Prozent in Salzburg und im Burgenland, in Wien machte es acht Prozent aus, in Niederösterreich vier Prozent, in der Steiermark und in Oberösterreich je drei Prozent.

„In den 1990er-Jahren wurden noch etwa 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für wohnungspolitische Maßnahmen ausgegeben. 2018 lagen wir bei unter 0,5 Prozent. Damit liegt Österreich in Europa im untersten Drittel“, erklärte Andreas Pfeiler, Geschäftsführer des zuständigen Fachverbands in der Wirtschaftskammer.

Günstige Finanzierungen

Baubewilligt wurden 2018 knapp 70.000 Wohnungen – ein Rückgang um 13 Prozent gegenüber dem Allzeithoch 2017 mit fast 81.000 Wohneinheiten, aber immer noch einer der höchsten Werte der vergangenen Jahrzehnte. Diese Zahlen inkludieren neu errichtete Gebäude wie auch Wohnungen, die im Zuge von Sanierungen oder in gemischt genutzten Gebäuden entstanden sind. Aufgrund von Vorzieheffekten wegen der günstigen Finanzierungssituation überstieg der Neubau in mehreren Bundesländern – vor allem in Wien und der Steiermark – sogar den geschätzten Bedarf. Bundesweit liege der Neubaubedarf bei 55.000 Wohneinheiten jährlich. (APA)