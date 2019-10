WM in Doha: Siebenkämpferin Verena Preiner auf Medaillenkurs

Nach fünf Disziplinen liegt die Oberösterreicherin bei dem Weltmeisterschaften in Doha nur neun Zähler hinter Bronze. Im Weitsprung erzielte Preiner eine persönliche Bestleistung.

Nach einem starken ersten Siebenkampftag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha war Verena Preiner im Rennen um die Medaillen geblieben. Hinter den davongezogenen Topfavoritinnen Katarina Johnson-Thompson aus Großbritannien (4.138) und Nafissatou Thiam aus Belgien (4.042) fehlten der Sechsten Preiner mit 3.821 nach vier Disziplinen nur 34 Zähler auf Bronze. „Fantastisch“ , so Coach Wolfgang Adler, war Preiner mit 13,25 Sekunden über die 100 Meter Hürden in den Bewerb gestartet. Damit war sie in dieser Disziplin so schnell wie noch nie.

Am zweiten Tag hat Preiner enebso einen Auftakt nach Maß erwischt. Die 24-Jährige landete im Weitsprung im besten Versuch bei der persönlichen Bestleistung von 6,36 m und ist mit der Gesamtpunktezahl von 4.783 damit bereits Vierte und auf ÖLV-Rekordkurs. Auf Bronze fehlen nur neun Zähler.

Gold entgegen kämpft sich die Britin Katarina Johnson-Thompson mit 5.233 vor der Belgierin Nafissatou Thiam mit 5.017, Dritte ist die US-Amerikanerin Kendell Williams mit 4.792.

Der Speerwurf geht ab 19.10 Uhr MESZ in Szene, der 800-m-Lauf um 23.05. Damit kommt die Paradedisziplin von Preiner zum Schluss.