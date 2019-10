(c) ÖW/Wolfgang Weinhäupl, Susanne Einzenberger

Waldbaden gehört in Österreich mittlerweile zum touristischen Angebot. Die Erholung im Wald ist so neu nicht – doch aber der Fokus. Unter Begleitung durch Menschen, die sich in dieser Sphäre gut auskennen.

Sehr langsam marschieren wir über knorrige Wurzeln, spüren später wolkig-weiches Moos unter unseren nackten Füßen. Wir bleiben stehen, betrachten achtsam die alte hohe Fichte, die täglich rund 21.000 Liter Sauerstoff erzeugt. Sie ist für Minuten Zentrum unseres Universums.