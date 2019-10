Die Wolfsberger Träume nehmen Form an

Der WAC zeigte auch beim Heimdebüt gegen AS Roma einen starken Auftritt und ist nach dem 1:1 voll im Aufstiegsrennen. Michael Liendl sorgte mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck für den verdienten Punkt.

Graz. Der WAC schreibt seine Erfolgsgeschichte in der Europa League weiter. Dem überragenden 4:0-Auftakt in Gladbach ließen die Kärntner am zweiten Spieltag vor 11.169 Zuschauern in Graz ein 1:1 gegen AS Roma folgen. Ein Traumtor von Michael Liendl (51.) besiegelte den nächsten Punktgewinn, Spinazzola hatte für die italienische Führung gesorgt (27.). Im Parallelspiel trennten sich Istanbul Başakşehir und Gladbach 1:1, damit könnte das WAC-Gastspiel in der Türkei in drei Wochen bereits richtungsweisend im Aufstiegsrennen werden.

WAC und Roma teilen sich den Wolf im Logo heuer sogar Trikotfarben – auswärts tragen die Kärntner in der Europa League nämlich dasselbe Weinrot wie die Römer. Ansonsten aber trennen die beiden Vereine Welten: Bundesliga-Aufstieg 2012 auf der einen, drei italienische Meistertitel (zuletzt 2001) und neun Cupsiege auf der anderen Seite. Stürmerstar Edin Džeko nahm bei der Roma zunächst nur auf der Bank Platz – der Marktwert des Bosniers wird auf 14 Millionen Euro taxiert und damit mehr als jener des gesamten WAC-Teams (11,65). Für den Tabellenfünften zählt vorrangig die Serie A, Javier Pastore, Nikola Kalinic oder Justin Kluivert, Sohn des niederländischen Ex-Internationalen Patrick Kluivert, bürgten dennoch für Qualität.

WAC-Trainer Gerhard Struber schickte seine Stammelf mit dem gewohnten Rezept aufs Feld: Die Römer durften Ballbesitz in den gefahrlosen Zonen zelebrieren, selbst wurde auf blitzschnelles Umschalten gesetzt: Nach Vorarbeit von Romano Schmid zwang ein abgefälschter Kopfball von Marcel Ritzmaier Mirante zu einer Glanzparade, im Anschluss rettete der Roma-Goalie bei einer Flanke vor Anderson Niangbo (22.).

Standing Ovations für die Kärntner

Die Zuschauer in Graz honorierten das mit Standing Ovations. 30 Busse hatten die Fans - fast das Dreifache des Ligaschnitts – aus dem knapp 80 km entfernten Wolfsberg nach Liebenau hergebracht, da die heimische Lavanttal-Arena die Uefa-Auflagen nicht erfüllt und im Klagenfurter Stadion dieser Wochen bekanntlich ein Wald gedeiht. Der Gegentreffer von Spinazzola nach einem Eckball ließ nur kurz Stille einkehren (27.), die Mannschaft wurde trotzdem mit lauten „WAC“-Rufen in die Pause verabschiedet.

Als Michael Liendl kurz nach Wiederanpfiff dann den Ball sehenswert ins Kreuzeck zirkelte (51.) kochte die Stimmung im Stadion endgültig über. Fortan wurde jeder Ballgewinn frenetisch beklatscht, dem Schiedsrichter jeglicher Unmut über Entscheidungen lautstark mitgeteilt. Im Finish fehlte den WAC-Kontern die letzte Konsequenz, die größte Chance auf den Siegtreffer vergab Mario Leitgeb (76.). In der Nachspielzeit kratzte Torhüter Kofler noch einen Abpraller von der Linie und sicherte damit den Punkt. Die WAC-Fans waren damit hochzufrieden und so hallte es schon minutenlang vor dem Schlusspfiff „Hier regiert der WAC“ durch das Grazer Stadion.