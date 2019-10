Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Die weltweite Konjunkturflaute macht auch vor Österreich nicht halt: Das Wachstum wird sich bis Jahresende weiter abschwächen, heißt es in der aktuellen Herbstprognose von Wifo und IHS. Im zweiten Quartal war das Wachstum dieses Jahr mit 0,3 Prozent so niedrig wie zuletzt 2015. Hauptgrund für die Abschwächung sind Handelskrieg und Brexit-Sorgen. Der einzige Lichtblick in diesen wirtschaftlichen trüben Herbsttagen ist der Privatkonsum. Er erweist sich als Wachstumsstütze. Österreich geht es aber trotz allem besser als dem Nachbarn Deutschland: Hierzulande droht keine Rezession. Was machen die Österreicher besser?

Das Wichtigste im Überblick

Die Ukraine-Affäre wird zu einer China-Affäre: US-Präsident Donald Trump fordert nun auch Peking zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden auf. Dabei droht ihm bereits ein Amtsenthebungsverfahren, weil er seinen ukrainischen Amtskollegen zu Untersuchungen gegen dessen Sohn Hunter Biden gedrängt hat - offenbar im Gegenzug für einen Besuch im Weißen Haus. Mehr dazu.

Hongkong beschließt Vermummungsverbot: Die Regierung greift immer härter gegen die monatelangen Proteste in Chinas Sonderverwaltungszone durch. Sie will die Gewalt mit einem Bann von Gesichtsmasken unter Kontrolle bringen. Das sorgt für neuen Zündstoff bei den Demonstranten. Mehr dazu.

Warum sagte Eike Schmidt dem KHM ab? Erstmals meldet sich Eike Schmidt, der eigentlich als neuer Direktor für das Kunsthistorische Museum vorgesehen war, zu seiner kurzfristigen Absage zu Wort. Florenz sei ihm „sehr ans Herz gewachsen“, meinte er auf Ö1. Mehr dazu.

Die SPÖ gibt sich kämpferisch: Parteichefin Pamela Rendi-Wagner „verkörpert die Erneuerung“, betont der neue rote Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Ist das so?“, fragen sich viele Genossen – und üben mal lauter, mal leiser Kritik. Ob diese so bald verstummt, ist fraglich, immerhin stehen Landtagswahlen vor der Tür – bei denen die SPÖ nach aktuellem Stand (auch) nicht gut abschneiden wird. Mehr dazu.

Österreich hat Sport-Erfolge zu feiern: Nicht nur hat Dominic Thiem beim ATP-500-Turnier in Peking mit einem Sieg gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray das Halbfinale erreicht, freuen kann sich auch Verena Preiner. Die 24-jährige Oberösterreicherin gewann bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha im Siebenkampf der Frauen mit 6560 Punkten die Bronzemedaille. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Eine Ski-Nation ohne Lehrer: Immer weniger Österreicher wollen als Skilehrer arbeiten. Dafür wächst die Zahl der Ausländer, die in Österreich die Ausbildung zum Skilehrer machen. Selbst aus Brasilien oder Südafrika reisen sie an. Julia Wenzel hat nachgefragt, warum hierzulande immer weniger auf der Piste unterrichten wollen. Mehr dazu.

Über den Reiz roter Haare: Von Sandro Botticellis Venus bis zu Gustav Klimts Kuss - Rothaarige waren und sind ob ihrer Seltenheit faszinierend und anziehend für die bildenden Künste. Gedanken über das Schönheitsideal des roten Haars. Mehr dazu.

Diskussionsstoff

Apropos SPÖ-Führung: „Pamela Rendi-Wagner ist nicht geeignet, Vorsitzende der SPÖ zu sein. Sie kann es nicht“, schreibt Christian Ortner. Daher sei auch eine ÖVP-SPÖ-Regierung keine Option. Anders sieht das Medienberater Rudi Klausnitzer in einem Gastkommentar: "Warum Sebastian Kurz doch noch die rote Karte ziehen könnte.“

Eine „Zeit der Zärtlichkeit“, sieht Dietmar Neuwirth zwischen ÖVP und Grünen gekommen. Auch in Wien. Für die SPÖ in der Bundeshauptstadt bedeutete das härtere Tage. Mehr dazu.