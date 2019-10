Die besten Bars der Welt

Geschüttelt, gerührt, gemixt und fusioniert. In London wurden die jährlichen World's 50 Best Bars Awards vergeben.

Wo schmecken die Cocktials am besten? Die jährlichen World's 50 Best Bar Awards geben Auskunft. In London wurden die prestigeträchtigen Awards an 100 Bars vergeben. In der Jury saßen 500 Experten der 50 Best Bars Academy. Großbritannien dominiert mit zehn Bars in der Rangliste, danach folgen die USA mit sieben (sechs in New York, eine in San Francisco).

Platz 1: Dante, New York

Im Vorjahr befand sich die Bar im Greenwich Village noch auf Platz acht. Die Bar gibt es bereits seit 1915 und serviert nicht nur sehr gute Drinks, Kaffee und auch Essen, sondern konnte sich auch den Charme einer lebhaften Nachbarschaftsbar erhalten.

Platz 2: Connaught Bar, London

Das mondäne Hotel im Londoner Stadtteil Mayfair ist auf Platz zwei zu finden, bekam aber den "Best Bar in Europe"-Preis.

Platz 3: Florería Atlántico, Buenos Aires

Florería Atlántico gilt auch als beste Bar Südamerikas und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr elf Plätze vorarbeiten.

Platz 4: The NoMad, New York

Das Hotel TheNoMad hat drei Dependancen in New York, Los Angeles und Las Vegas. In New York sollen die Getränke aber am besten schmecken. Hier gibt es immer wieder neue Cocktailmenüs, darunter etwa den Kuala Colada mit Rum aus Venezuela, Sherry und Sellerie.

Platz 5: American Bar, London

Die Bar im 5-Sterne-Hotel Savoy erhielt außerdem den "Legend of the List"-Award, da die Bar in der Geschichte der Rangliste konsistent sehr gute Ergebnisse erzielen.

Platz 6: The Clumsies, Athen

Die Bar in Griechenland ist so berühmt, dass es in Getränkeshops sogar im Glas abgefüllte Clumsies-Cocktails zu kaufen gibt. Hinter der Bar stehen zudem preisgekrönte Barkeeper.

Platz 7: Attaboy, New York

Der Alkohol hat Top-Qualität, die Säfte sind frisch und das Eis ist gut geschnitten und kristallklar, heißt es in der Bewertung.

Platz 8: Atlas, Singapur

Die Bar zeigt sich im Art-Deco-Stil von ihrer eleganten Seite. Samt, Gold und Bronze dominieren. Bei den Cocktails hält es die Bar ebenfalls klassisch, jedoch mit neuen Interpretationen. Außerdem gibt es hier eine 1300-Flaschen große Gin-Kollektion.

Platz 9: The Old Man, Hongkong

Im Vorjahr fand sich die Bar, die von Hemingway inspiriert ist, noch auf Platz 10. 2019 dufte sie sich außerdem über die Auszeichnung "Best Bar in Asia" freuen.

Platz 10: Licorería Limantour, Mexico City

Die Philosophie der Bar ist simpel: schöne Cocktails mit den besten Zutaten in entspannter Umgebung servieren. Dies erwies sich in Mexico City und vor allem bei den Hipstern als Hit. Mittlerweile gibt es schon eine zweite Location.

Die gesamte Rangliste ist hier zu finden.

(chrile)