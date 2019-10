Niko Swatek wird Neos-Spitzenkandidat bei Steiermark-Wahl

Das Grazer Gemeinderatsmitglied soll am 12. Oktober von der steirischen Landesmitgliederversammlung zur Nummer eins für die Wahl im November ernannt werden.

Niko Swatek wird am 24. November für die Neos bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Das hat das 28-jährige Grazer Gemeinderatsmitglied am Donnerstagabend via Facebook bekanntgegeben. Formell müssen die Neos-Mitglieder das bei der steirischen Landesmitgliederversammlung am 12. Oktober aber erst beschließen.

"Meiner Meinung nach braucht es neue, mutige und innovative Ideen. Ideen, die die Steiermark fit für zukünftige und bereits bestehende Herausforderungen machen. Im Nationalrat, aber auch im Grazer Gemeinderat zeigen wir tagtäglich wie eine Politik, die an übermorgen denkt, aussehen kann. Nicht ein Denken an den nächsten Wahltag, sondern an die nächste Generation. Genau das ist unsere Stärke. Eine Stärke, die ich auch in den steirischen Landtag bringen möchte", sagte er.

Nach der geschlagenen Nationalratswahl, bei der die Neos in der Steiermark von fünf auf 7,1 Prozent zulegten, stehen die Chancen auf den Einzug besser als je zuvor. Beim erstmaligen Antreten in der Steiermark bei der Landtagswahl 2015 haben sie den Einzug in die Landstube mit dem damaligen Spitzenkandidaten Uwe Trummer und 2,6 Prozent verpasst. (APA)