Liebe und Frieden mit Nick Cave

Nick Cave im Vorjahr beim All Points East Festival in London.

Nick Cave veröffentlicht „Ghosteen“, sein 17. Album, vorerst nur als Download und Stream. Das ist ein Tabubruch. Die sich nur zögerlich enthüllenden Melodien zählen aber zu den schönsten seiner Karriere.

Schon recht seltsam, dass sich ausgerechnet Nick Cave dazu hergibt, bei dieser immer dreisteren Vergrämungsstrategie der Musikindustrie mitzumachen, physische Tonträger erst Wochen nach der virtuellen Veröffentlichung in Produktion zu geben. In geradezu suizidaler Absicht sägt sich das Business damit den immer noch dicksten Ast ab, auf dem es sitzt. Das erinnert an die Achtzigerjahre, als behauptet wurde, die damals entsetzlich klingenden CDs hätten größere Tonqualität als die Langspielplatten. Trotz jahrelanger Sabotage seitens der Industrie, gibt es die LPs immer noch. Und dies in ständig, wenn auch bescheiden steigenden Stückzahlen.