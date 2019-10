Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf das Wochenende.

Die SPÖ ist mit einem kleinen Dorf vergleichbar, schreibt Oliver Pink. Auch bei den Sozialdemokraten haben wenige Familien das Sagen und deren Fehden holen die Partei regelmäßig ein. Für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird es daher ungemütlich. Auch, weil Landtagswahlen in der Steiermark und in Vorarlberg anstehen. Mehr dazu ab 18 Uhr.

Zu kämpfen hat derzeit auch die Familie Strache: Ob Philippa Strache Nationalratsabgeordnete wird, ist weiter unklar. Viele in der FPÖ würden sich vom Namen Strache nach Ibiza- und Spesen-Affäre am liebsten reinwaschen wollen. Die Skandale könnten Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auch bei seiner Jobsuche noch zum Verhängnis werden, schreibt Hanna Kordik. Mehr dazu. [premium]

Und was passiert, während die Parteien mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind? Diese Frage stellt Rainer Nowak im Leitartikel. Nicht viel. Im Gegenteil: Die Politik schinde mit ihren Koalitionsverhandlungen Zeit. „Regieren, nicht sondieren!“, lautet daher sein Appell. Mehr dazu. [premium]

Was Sie heute noch wissen sollten

Kommt nun doch ein Brexit-Aufschub? Der britische Premierminister Boris Johnson könnte doch zu einer Brexit-Verschiebung bereit sein, geht aus Gerichtsdokumenten hervor. Das wäre eine radikale Wende zu seinen bisherigen Ankündigungen ("Komme, was wolle."). Mehr dazu.

Abschwung aber keine Rezession. Österreichs Wirtschaftswachstum wird sich im Einklang mit der weltweiten Konjunkturlage bis zum Jahresende weiter abschwächen, sagen Wifo und IHS in ihrer aktuellen Konjunkturprognose. Doch eine Rezession droht der Republik nicht - ganz im Gegensatz zu Deutschland. Warum die Bedeutung der deutschen Konjunktur für die heimische Wirtschaft abgenommen hat. Mehr dazu. [premium]

Will Trump seine Amtsenthebung erzwingen? Dem US-Präsidenten droht bereits ein Amtsenthebungsverfahren, weil er die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufforderte. Nun wirbt er öffentlich um Unterstützung aus China. Dahinter könnte politisches Kalkül stecken. Mehr dazu.

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Österreich, Insel der Knausrigen. Am 9. Oktober lädt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einer Geberkonferenz zur Bekämpfung von Aids, Malaria und Tuberkulose. Österreich wird nicht vertreten sein. Bei humanitärer Hilfe gehört die Republik europaweit zu den Schlusslichtern. Pro Kopf gibt Deutschland 25 Euro für Menschen in akuter Not aus, Österreich gerade einmal drei Euro. Mehr dazu. [premium]

Fernziel Olympische Spiele. Sie sei nie das große Talent gewesen, sagte Siebenkämpferin Verena Preiner noch vor Kurzem. Nun hat sie bei der Leichtathletik-WM in Doha Bronze geholt. Das Erfolgsrezept? Ihre Hartnäckigkeit, erklärt Trainer Wolfgang Adler ihren Aufstieg im Gespräch mit Herbert Asamer. Mehr dazu. [premium]

Feuer frei auf ungeliebte Drohnen? Diese Frage hat vergangene Woche besonders viele Leser interessiert. Beantwortet hat sie Rechtsanwalt Thomas Höhne. Ganz so einfach darf man nicht gegen die ferngesteuerten Flugobjekte vorgehen, weiß er. Mehr dazu.

Worüber heute diskutiert wird

Ist Rendi-Wagner die Richtige an der SPÖ-Spitze? „Nein“, sagt Christian Ortner: „Pamela Rendi-Wagner ist nicht geeignet, Vorsitzende der SPÖ zu sein. Sie kann es nicht“. Mehr dazu. [premium]

Was meinen Sie? Warum hat die SPÖ bei der Wahl so schlecht abgeschnitten? Geht es wirklich um Personen? Oder um Inhalte? Und: Was könnte die SPÖ in Zukunft anders machen? Diskutieren Sie mit!

Tipps für das Wochenende

Streaming-Tipps im Zeichen des Semesterstarts. Ab (oder zurück) an die Uni, heißt es für viele im Oktober. Angeblich kann man dort etwas lernen. Aber wie? Und warum? „Die Presse“ liefert filmische Studienberatung für Zuhause. Mehr dazu.

Testessen im Happy Rabbit. Falls Sie am Wochenende in „The Mall Wien Mitte" unterwegs sind und Hunger haben, hat Anna Burghardt eine Empfehlung für Sie. Überraschend gute Küche für ein Einkaufszentrum gebe es im Happy Rabbit, meint sie. Mehr dazu.

Was darf man am Wochenende nicht verpassen?

Für politisch Interessierte geht der Wahlmarathon am Sonntag weiter. Nach Österreich stehen im Kosovo und in Portugal Parlamentswahlen an. Während im Kosovo der Partei von Hashim Thaci die Verbannung in die Opposition droht, darf Portugals Premier António Costa auf eine Wiederwahl hoffen. Der Sozialdemokrat trotzt damit dem Trend in Europa. Mehr dazu. [premium]

Zitat der Woche

"Die Richtung stimmt, wir gehen weiter." Wohin nach der Nationalratswahl mit der SPÖ? Das weiß nur Parteichefin Pamela Rendi-Wagner.

Bild des Tages

4. Oktober. Eine riesige Hand, die einen bunten Tulpenstrauß in den Himmel streckt: Mit dieser Skulptur, die im Beisein der Pariser Bürgermeisterin, Anne Hidalgo, auf dem Gelände des Petit Palais eingeweiht wurde, will der US-Künstler Jeff Koons an die islamistischen Anschläge im November 2015 erinnern. Damals töteten Terroristen im und um den Konzertsaal Bataclan 130 Menschen. An der Skulptur gab es teilweise heftige Kritik. (c) APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN (STEPHANE DE SAKUTIN)

Ein Treffen zweier Vegan-Ikonen - Greta Thunberg und Esther, das Wunderschwein. Mehr dazu.