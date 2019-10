Die Spurensuche zwischen Linz und Doha

Nach Diskus-Bronze durch Lukas Weißhaidinger jubelte auch Siebenkämpferin Verena Preiner. Trainer Wolfgang Adler erklärt ihren Aufstieg.

Doha/Wien. Sechs heimische Leichtathleten hatten sich für die Weltmeisterschaften in Doha qualifiziert. Die Hälfte davon ging mit realistischen Medaillenchancen an den Start. Doch fast alle Hoffnungen schienen schnell zu zerplatzen. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger schaffte mit einem Ersatzgerät und Glück den Einzug ins Zwölferfinale, Mehrkämpferin Ivona Dadic beendete ihren WM-Auftritt bereits an der achten Hürde mit einer Zerrung im ersten Siebenkampfbewerb. Noch vor Jahren hätte sich Österreich damit abgefunden und das Pech bejammert.